കൊൽക്കത്ത: പ്രശസ്ത നടൻ നാനാ പടേക്കറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗവാർത്ത ഏറെ ഞെട്ടലോടെയും ദുഃഖത്തോടെയുമാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി അനുസ്മരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അതുല്യമായ അഭിനയശേഷിയുടെയും ശക്തമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും ഉടമയായ ഒരു മഹാനടനെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവച്ച അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.
നാനാ പടേക്കർ വെറുമൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നില്ല; മറിച്ച്, ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും തന്റെ സവിശേഷമായ അഭിനയശൈലിയിലൂടെ ആഴവും ആത്മാവും പകർന്നുനൽകുകയായിരുന്നു. പരിന്ദ, പ്രഹാർ, ക്രാന്തിവീർ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്ന് അബ് തക് ഛപ്പൻ പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലെ അതിശക്തമായ കഥാപാത്രാവിഷ്കാരങ്ങളിലേക്ക്, ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മറ്റാർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പകരംവയ്ക്കാനാകാത്ത ഒരു അഭിനയമുദ്രയാണ് അദ്ദേഹം പതിപ്പിച്ചത്.
വെള്ളിത്തിരയ്ക്കപ്പുറവും നാനാ പടേക്കറുടെ വ്യക്തിത്വം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ലാളിത്യം, വിനയം, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, ഗ്രാമീണ ജനതയോടുള്ള കരുതൽ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അഭിനയത്തോടൊപ്പം സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹം എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.
നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കും കലാലോകത്തിനും മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ച അനേകം മനുഷ്യർക്കും തീരാനഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ശബ്ദവും അതുല്യമായ അഭിനയശൈലിയും വ്യക്തിത്വവും അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ച അനശ്വര കഥാപാത്രങ്ങളും എന്നും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിലനിൽക്കും.
പ്രിയ നാനാ പടേക്കർജിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ.
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർക്കും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
ഓം ശാന്തി.