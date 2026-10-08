മുംബൈ: നാനാ പടേക്കർജിയുടെ വിയോഗവാർത്ത അഗാധമായ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നടൻ റിതേഷ് ദേശ്മുഖ്. വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ ഞെട്ടലിലാണ് ഞാൻ. ഒരു ട്രക്ക് വന്നിടിച്ചതുപോലെയുള്ള അനുഭവമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതുല്യനായ ഒരു നടനായിരുന്ന നാനാ പടേക്കർ, തനതായ അഭിനയശൈലിയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടംനേടി. അദ്ദേഹത്തിന് വഴങ്ങാത്ത വേഷങ്ങളോ കഥാപാത്രങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാംഭീര്യമുള്ള നായകനായാലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വില്ലനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവഭേദങ്ങളില്ലാത്ത മുഖഭാവത്തോടെയുള്ള ഹാസ്യമായാലും, എല്ലാം അദ്ദേഹം അസാമാന്യ മികവോടെ അവതരിപ്പിച്ചു.
വെള്ളിത്തിരയ്ക്ക് പുറത്തും അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ നായകനായിരുന്നു; ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി അദ്ദേഹം അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചു – റിതേഷ് അനുസ്മരിച്ചു. ‘ബ്ലഫ്മാസ്റ്റർ’, ‘ഹൗസ്ഫുൾ 5’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്; എന്നാൽ ഒരു മറാത്തി ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് എന്നെന്നും നിറവേറാത്ത ഒരു ആഗ്രഹമായി അവശേഷിക്കും.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊരു യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങയുടെ അറിവുകൾക്കും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾക്കും, അങ്ങ് നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തിനും ഒന്നിച്ച് പങ്കിട്ട ചിരികൾക്കും, ഒപ്പം എന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ മികച്ചവനാക്കിയതിനും നന്ദി. ആദരാഞ്ജലികൾ.