നായകനോളം കരുത്തനായ വില്ലൻ അതായിരുന്നു നാനാ പടേക്കർ . എന്നാൽ അഭിനേതാവ് എന്നതിലുപരി ദേശസ്നേഹിയായ സൈനികൻ കൂടിയായിരുന്നു നാനാ പടേക്കർ. ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ഓഫീസർ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം 1999 ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ഏകദേശം 60 ദിവസം ചെലവഴിച്ചു.
1991-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ “പ്രഹാർ” എന്ന സിനിമയിൽ മേജർ പ്രതാപ് ചൗഹാന്റെ വേഷമാണ് നാനാ പടേക്കർ അവതരിപ്പിച്ചത് . അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിമുഖങ്ങൾക്കിടെ താൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പടേക്കർ തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു . “ഞാൻ ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ ടീമിൽ അംഗമായി. അത് ഏറ്റവും ഉന്നത സേനകളിൽ ഒന്നാണ്. രാജ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ബൊഫോഴ്സോ എ കെ കളോ അല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ സൈനികരാണ്. ഞാൻ ശ്രീനഗറിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്റെ ഭാരം 76 കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ എന്റെ ഭാരം 56 കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു “ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“പ്രഹാർ” എന്ന തന്റെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗിന്റെയും പരിശീലനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി അദ്ദേഹം മറാത്ത ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രിയിൽ പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു. കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്ത്, അദ്ദേഹം അന്നത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ജോർജ്ജ് ഫെർണാണ്ടസിനെ കാണുകയും സൈന്യത്തോടൊപ്പം പോകാൻ അനുമതി തേടുകയും ചെയ്തു. അനുമതി ലഭിച്ചതിനുശേഷം, ദ്രാസ്, ലേ, കുപ്വാര, ബാരാമുള്ള, സോപോർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ ടീമിന്റെ (ക്യുആർടി) ഭാഗമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു, പ്രദേശത്ത് പട്രോളിംഗ് നടത്തുകയും പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.
മുഗൾപുര, ദ്രാസ്, ലേ, കുപ്വാര, ബാരാമുള്ള, സോപോർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തനിക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു . സൈന്യത്തിൽ ഓണററി ക്യാപ്റ്റൻ പദവി ലഭിച്ച അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് 62 വയസ്സിൽ വിരമിച്ചു.മൂന്ന് തവണ ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ നാനാ പടേക്കർ തന്റെ കരിയറിന്റെ ഉന്നതിയിലാണ് സിനിമകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മുൻനിര യോദ്ധാവായി രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നത്.