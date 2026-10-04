ന്യൂഡൽഹി: വിമാനത്തിൽ സഹപൈലറ്റ് നടത്തിയ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച് 174 യാത്രക്കാരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഫ്ലൈദുബായ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ പ്രശംസിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. അദ്ദേഹത്തോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ച നെതന്യാഹു, സ്മിത് മച്ചാറിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങളിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചു.
സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ തിരി തെളിയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതി നൽകിയാണ് ഇസ്രായേൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത്. “നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിന്റെയും ഹീറോയാണ്. സാധാരണയായി ഈ ബഹുമതി ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാർക്കാണ് നൽകാറുള്ളതെങ്കിലും, ഇസ്രായേൽ ജനത മുഴുവൻ നിങ്ങളെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും” – നെതന്യാഹു സ്മിതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇസ്രായേൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.സെപ്റ്റംബർ 30-നാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ വെച്ച് ഒമാൻ പൗരനായ സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ ഹമ്മാമി, ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ക്രാഷ് ആക്സ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. രക്തത്തിൽ കുളിച്ച അവസ്ഥയിലും അസാമാന്യ ധൈര്യം കാണിച്ച് കോക്പിറ്റിന്റെ വാതിൽ തുറന്നുനൽകിയ സ്മിതിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് യാത്രക്കാർക്കും ക്രൂവിനും അക്രമിയെ കീഴടക്കാൻ സഹായകമായത്. ഇതിലൂടെ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.