ന്യൂദൽഹി: രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയിലും ടെലികോം മേഖലയിലും ഉണ്ടായ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് 2026’-ന്റെ പത്താം പതിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
2022-ൽ ഇതേ വേദിയിൽ ഇന്ത്യ 5G സേവനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതും 2023-ൽ സേവനം കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചതും പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 5.5 ലക്ഷത്തിലധികം 5G ബേസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് സേവനം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2024-ൽ ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയനുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ ആഗോള ടെലികോം നിലവാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ‘മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ സംരംഭത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി.
2020-ലെ കോവിഡ്-19 ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ടെലികോം, മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ വഹിച്ച നിർണായക പങ്കും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനം തുടരാനും കുടുംബങ്ങൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും പരസ്പരം ബന്ധം നിലനിർത്താനും ‘റിമോട്ട് വർക്ക്’ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാനും സാധിച്ചു. സർക്കാർ സേവനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ ശൃംഖലകൾ വലിയ സഹായമായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിഎം-കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതിയുടെ ഉദാഹരണവും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം അക്കൗണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ സാങ്കേതികവിദ്യ സർക്കാർ സേവനങ്ങളെ കൂടുതൽ സുതാര്യവും എളുപ്പവുമാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ പലർക്കും ലഭ്യമാകാതിരുന്ന വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഫോൺ കോളുകൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിവിധ സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറയ്ക്കാനും ദൈനംദിന ജീവിതം കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കാനും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയുന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂര മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്ക് കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുക, മൊബൈൽ ഡാറ്റയുടെ ചെലവ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താങ്ങാനാകുന്ന തരത്തിലാക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ സർക്കാർ തുടരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഡിജിറ്റൽ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.