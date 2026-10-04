ന്യൂദൽഹി: എസ്ഐആർ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും മറ്റ് സംഘടനകളും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. അതേസമയം എസ്ഐആർ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പ്രസ്താവിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിൽ അസ്വസ്ഥരായ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കിരൺ റിജിജു ആരോപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന നിരവധി പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രതിപക്ഷം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിജിജു അവകാശപ്പെട്ടു. ഒരു വിഭാഗം ജുഡീഷ്യറിയെയും വ്യക്തിഗത ജഡ്ജിമാരെയും നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), സിബിഐ തുടങ്ങിയ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും മൂന്നാമത്തെ സംഘം രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിദേശത്ത് തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ, അഭിഭാഷകർ, ഇടതുപക്ഷ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് കിരൺ റിജിജു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നോ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നോ ഒരു നല്ല തീരുമാനം വന്നാൽ, അവർ അതിനെ ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങളെയും ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
ഇതിനു പുറമെ അവർ കരുതുന്നത് ഇത് സർക്കാരിന് അനുകൂലമാണെന്നും രാജ്യത്തിന് നല്ലതല്ലെന്നും ആണ്. അവർ ഈ കഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ജഡ്ജിമാരെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ, ഈ സംഘം വ്യക്തിഗത ജഡ്ജിമാരെയും ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടാത പ്രതിപക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലർ വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളുമായി കൈകോർത്ത് രാജ്യത്ത് അതൃപ്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും യുവാക്കളിൽ ഭയവും അസംതൃപ്തിയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരുടേത്. ഇതേ ആളുകൾ വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളെ കാണുകയും അവരുടെ പിന്തുണ നേടുകയും തുടർന്ന് ജിഡിപി കണക്കുകളെയും ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങളെയും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ വിജയത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ മൂന്ന് മുന്നണികളിലും അവർ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണിത്.” എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും റിജിജു പറഞ്ഞു.