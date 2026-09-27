ഗുവാഹത്തി : തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം എസ്ഐആർ വിഷയം രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ആവർത്തിച്ച് ആക്രമിക്കുകയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ ഇന്നലെ മുഴുവൻ കമ്മീഷനും ഏകകണ്ഠമായി എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഏകകണ്ഠമായി എടുക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി,” അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നാടകം ആരംഭിക്കുന്നത്
കോൺഗ്രസിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു.
“എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ആക്രമിച്ചത്? രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. ബംഗാളിലോ, അസമിലോ, മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു. ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, പൊതുജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും.”- ഹിമന്ത പറഞ്ഞു
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ വിരാമമായി. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉന്നതതല യോഗം നടന്നു. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ എസ്.എസ്. സന്ധുവും വിനീത് ജോഷിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഈ യോഗം വിരാമമിട്ടു. എസ്.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വോട്ടർമാരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും യോഗത്തിൽ എടുത്തു.