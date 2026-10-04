അബുദാബി: ഒരു വശത്ത് ഹമാസ് അംഗത്തിന് പത്രപ്രവർത്തക പദവി ലഭിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് നൂറുകണക്കിന് ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഇന്ത്യൻ നായകനെക്കുറിച്ച് മൗനം പാലിക്കുന്നു. ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ ധീരതയെ യുഎഇ, ഇസ്രായേൽ, ഇന്ത്യ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പോലും പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ, ന്യൂയോർക്ക് മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുടെ നിശബ്ദതയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. മംദാനിയെപ്പോലുള്ള നേതാക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹീറോകളാണ്, ഗാസ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭീകര സംഭവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗനം അദ്ദേഹം അത്തരം ജിഹാദിസ്റ്റ് ഘടകങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.
ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് മേയർ മൗനം പാലിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യം. “ഒരു ഹമാസ് അംഗത്തെ പത്രപ്രവർത്തകനായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ അസാധാരണമായ ധൈര്യത്തെ പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ മംദാനി പരാജയപ്പെട്ടത് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതേസമയം യുഎഇ, ട്രംപ്, ഇന്ത്യ, ഇസ്രായേൽ എന്നിവ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൗനം?”- യുഎഇ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ അംജദ് താഹ എഴുതി.
കൂടാതെ പൈലറ്റിന്റെ ധീരതയെക്കുറിച്ച് ലിബറൽ സംഘം എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, മംദാനി മാത്രമല്ല, അമേരിക്ക മുതൽ ബ്രിട്ടൻ, ഇന്ത്യ വരെയുള്ള ലിബറൽ സംഘം വിചിത്രമായ ഒരു നിശബ്ദതയിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്നു. മിക്ക ബുദ്ധിജീവികളും നിശബ്ദരാണ്, അതേസമയം ചില ഇടതുപക്ഷ-ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഈ സംഭവത്തെ തെറ്റായ ഫ്ലാഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷ-ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു തീവ്രവാദിക്ക് ഇത്രയധികം പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ആശ്ചര്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മംദാനിയുടെ അപകടകരമായ നിശബ്ദതയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാം?
ന്യൂയോർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക (ഡിഎസ്എ) യെയാണ് സൊഹ്റാൻ മംദാനി നയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയും ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ, പലസ്തീൻ അനുകൂല വേദിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാന ആക്രമണത്തിലെ കുറ്റാരോപിതനായ സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ-ഹമാമി ജിഹാദിസ്റ്റ്, തീവ്രവാദ ചായ്വുള്ളയാളാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
അതിനാൽ മംദാനി തീവ്രവാദത്തെ എതിർക്കുകയും ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിന്റെ ധീരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പലസ്തീൻ അനുകൂല, ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ വോട്ട് ബാങ്കിനെ അദ്ദേഹം പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശകർ ആരോപിക്കുന്നു.