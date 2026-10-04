അബുദാബി: ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിക്ക് അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാൽ വധശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് യുഎഇയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബുദാബിയിലെ അന്വേഷണ അധികാരികൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടിവരും. ജിഹാദിസ്റ്റ് ഹുമാം അൽ-ഹമ്മാമിയെ കോക്ക്പിറ്റിന് സമീപം പോലും എങ്ങനെയാണ് അനുവദിച്ചത് എന്നതിനായിരിക്കും അവർ മറുപടി നൽകേണ്ടി വരിക.
അതേ സമയം തന്നെ യുഎഇ അറ്റോർണി ജനറൽ ഹമദ് സെയ്ഫ് അൽ ഷംസിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. മൊസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇസ്രായേലി വ്യോമയാന വിദഗ്ധരും രഹസ്യ സന്ദർശനത്തിനായി അബുദാബിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന എമിറാത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇസ്രായേലി പത്രമായ വൈനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സൗദിയിലെയും ഒമാനിയിലെയും മുതിർന്ന ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെ അവർ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ചോദ്യം ചെയ്യൽ മുറിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നയാളെ തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യും.
വിമാനം ആകാശത്ത് വെച്ച് തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നിരുന്നോ ?
29 കാരനായ ഒമാനി സഹപൈലറ്റ് അൽ-ഹമ്മി വിമാനം ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ഉയരമുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വിമാനം ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ട്വിൻ ടവറുകൾ ആക്രമിച്ചതിന്റെ മാതൃകയിലായിരുന്നു ആക്രമണം. അന്വേഷണമനുസരിച്ച്, ടെൽ അവീവിലെ അസ്രിയേലി ടവേഴ്സ് ആയിരുന്നു സാധ്യതയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
വിമാനയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങളെ ഇത് കൂടുതൽ ആശങ്കാജനകമാക്കുന്നുണ്ട്. ജിഹാദി ചിന്താഗതി കാരണം അൽ-ഹമ്മിയെ ഒമാൻ എയർലൈൻസ് പുറത്താക്കിയതായും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഫ്ലൈദുബായിൽ ചേർന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷം ഇയാൾ മൊറോക്കോയിലേക്ക് പോയി തുടർന്ന് സിറിയയിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് ഫ്ലൈദുബായിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എട്ട് മാസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഫ്ലൈദുബായിൽ ഇയാളെ നിയമിച്ചത്. അതിനാൽ,
ശരിയായ അന്വേഷണമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ നിയമിച്ചു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, രണ്ടാമതായി, എട്ട് മാസം മാത്രം പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇസ്രായേലിലേക്ക് വിമാനം പറത്താൻ എങ്ങനെ അനുമതി ലഭിച്ചുവെന്നതും ഏറെ ആശങ്കയുണർത്തുന്നുണ്ട്.
സഹപൈലറ്റിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു
അൽ-ഹമാമിയെ ആരാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഇയാളെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ നിയമിച്ചത്, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നിവ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സിറിയയിലേക്കുള്ള ഇയാളുടെ പതിവ് സന്ദർശനങ്ങളും തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുമായുള്ള സാധ്യമായ ബന്ധങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അന്വേഷണവും നിയമനടപടികളും പൂർത്തിയായ ശേഷം അൽ-ഹമാമിക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യുഎഇയിലെ ഒരു മുതിർന്ന വൃത്തം പറഞ്ഞു.