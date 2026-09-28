മുംബൈ : എസ്ഐആറിനെച്ചൊല്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ (ഇസിഐ) പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരിഹസിച്ച്
മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ത്യയിൽ അരാജകത്വത്തിന്റെയും കുഴപ്പങ്ങളുടെയും സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു.
വോട്ടെടുപ്പ് സമിതി അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ബിജെപി നേതാവ് വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം (എസ്ഐആർ) സംബന്ധിച്ച എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഏകകണ്ഠമായി എടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇസിഐ, സുപ്രീം കോടതി, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടാതെ, ‘വോട്ട് ചോരി’ എന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ഫഡ്നാവിസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു, കോൺഗ്രസ് എംപിയുടെ മനസ്സ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനു പുറമേ ഭരണഘടന സ്ഥാപിച്ച ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് നീതി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ അരാജകത്വ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ രാഹുൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഫഡ്നാവിസ് നാഗ്പൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു തരത്തിൽ, രാഹുലിന്റെ തന്ത്രം വ്യക്തമാണ്: നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ, അവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുക. ഈ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പം വിതച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ, ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഫഡ്നാവിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.