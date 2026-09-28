തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയോടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോടും മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാനപ്രസിഡന്റും എംഎല്എയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്. ” പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ‘ദേശദ്രോഹി’ എന്ന് വിളിച്ചതിന് രാഹുൽ മാപ്പ് പറയണം. നുണ പറഞ്ഞതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും വേണം. അങ്ങിനെ ചെയ്താല് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ‘തട്ടിപ്പുകാരൻ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാം”- രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു.
രാഹുല് ഗാന്ധിയെ വിമര്ശിച്ചുകൊണ്ട് താന് നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി സതീശന് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. ഇത് സതീശന് നിര്ത്തണം. നുണകൾ പറയുക, പാലിക്കാന് പറ്റാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ നല്കുക, അഴിമതി, പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമായി തുടരുക എന്നിവയാണ് ഭാവമെങ്കിലും ‘തട്ടിപ്പുകാർ’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക. – മുഖ്യമന്ത്രി സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങൾ താൻ അപൂർവ്വമായേ നടത്താറുള്ളൂവെന്നും എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിന് ‘നിർബന്ധിതനാവുക’യായിരുന്നുവെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.