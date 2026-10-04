പാലക്കാട്: ഇ.എന്. സുരേഷ് ബാബുവിനെ മാറ്റിയതു കൊണ്ട് മാത്രം പാര്ട്ടി രക്ഷപ്പെടാന് പോകുന്നില്ലെന്നും നേതൃത്വത്തില് ഇനിയും നിരവധി പുഴുക്കുത്തുകള് ബാക്കിയുണ്ടെന്നും പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിയതിനോട് പ്രതികരിച്ച് പി കെ ശശി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില് പാര്ട്ടിയെക്കുറിച്ച് താന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വസ്തുതാപരമായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോള് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോയെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദന് പാര്ട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത നേതാക്കളാണ് പാര്ട്ടിയെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ‘ചതിച്ചാല് ചതിക്കപ്പെടും’ എന്ന തത്ത്വമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജില്ലയിലെ യുവജന നേതാവിനെക്കൂടി മാറ്റാന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പേരെടുത്തു പറയാതെ ശശി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.