അബുദാബി: അമേരിക്കൻ, ഇസ്രായേലി വിമാനങ്ങൾക്ക് നേരെ 9/11 മോഡൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ഭീകര സംഘടനയായ അൽ-ഖ്വയ്ദ നിന്ദ്യമായ ആഹ്വാനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഫ്ലൈ ദുബായ് സംഭവത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച സഹപൈലറ്റിനെ ഭീകര സംഘടന പ്രശംസിച്ചു. അൽ-ഖ്വയ്ദ അനുകൂലികൾ ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ ആരംഭിച്ച വാരിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ അൽ-ബയാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലക്കത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്.
വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ലക്കം സെപ്റ്റംബർ 11 ആക്രമണങ്ങളെയും ബുധനാഴ്ച ഫ്ലൈദുബായ് ഫ്ലൈറ്റ് FZ1073 റാഞ്ചാൻ ശ്രമിച്ചതിനെയും പരാമർശിക്കുന്നു. അറബിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ യുദ്ധം ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. സയണിസ്റ്റുകൾ, അമേരിക്കക്കാർ, ഇസ്ലാമിനെതിരെ പോരാടുന്ന മറ്റ് എല്ലാ അവിശ്വാസികൾ എന്നിവരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആകാശത്ത് പറക്കുന്നുണ്ട്, സെപ്റ്റംബർ 11 നും 30 നും സംഭവിച്ചതുപോലെ അവരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു.
2001 സെപ്റ്റംബർ 11 ന് (9/11) ന്യൂയോർക്കിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ഒരു വിമാനം ഇടിക്കുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോയും, കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന്, അമേരിക്കയ്ക്കും സയണിസ്റ്റുകൾക്കും മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ശത്രുക്കളുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾ അവരെ ലക്ഷ്യം വച്ചേക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആത്യന്തികമായി ഇസ്ലാമിന് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
അമേരിക്കയുടെ അവസാനം
ദുഷ്ട അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിവസം വരും എന്നും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളിൽ ശനിയാഴ്ച പോസ്റ്റ് പ്രചരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അത് നീക്കം ചെയ്തു.
ഫ്ലൈദുബായ് സഹപൈലറ്റിന് അൽ-ഖ്വയ്ദ ബന്ധം
അൽ-ഖ്വയ്ദയും തീവ്രവാദ സംഭവങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നവർ ഈ പോസ്റ്റ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം ആക്രമിച്ച സഹപൈലറ്റ് ഹുമാം അൽ-ഹമ്മാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കി. ഫ്ലൈദുബായ് സംഭവം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അൽ-ഹമ്മാമിയുടെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ വന്നു. ഒരു പോസ്റ്റിൽ മുൻ അൽ-ഖ്വയ്ദ നേതാവ് അയ്മാൻ അൽ-സവാഹിരിയുടെയും മറ്റൊരു ഭീകരൻ ഹുമാം അൽ-ബലാവിയുടെയും നിരവധി വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ഫോട്ടോകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.