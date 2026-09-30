വിജയവാഡ: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിൽ പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരു കശാപ്പുകാരൻ അവരുടെ കഴുത്തറുത്ത് മൃതദേഹം കഷണങ്ങളാക്കി കനാലിൽ തള്ളിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇബ്രാഹിം പട്ടണത്ത് ഒരു അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വവും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.
തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മരിച്ച സ്ത്രീ കല്യാണിയാണെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവരുടെ കൈയിലെ ഒരു ടാറ്റൂ ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവർ പോലീസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു, ഇത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
ഷാഫിയുടെയും സുഹൃത്ത് ഗുരുവുലുവിന്റെയും വ്യക്തിഗത പങ്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനും കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ മൃതദേഹം എങ്ങനെ മുറിച്ചുമാറ്റി കൊണ്ടുപോയി എന്നും അവശിഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംസ്കരിച്ചതെന്നും പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയും കല്യാണിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം അന്വേഷകർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.