ന്യൂഡൽഹി: പ്രോ-ഖലിസ്ഥാൻ സംഘടനയായ സിഖ്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ജയിലുകളിൽ തടവിൽ കഴിയുന്നവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് സംഘത്തിൽ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട്. പട്യാല ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ സംഘത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയും ഗുർപത്വന്ദ് സിങ് പന്നൂന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതായി അടുത്തിടെ പിടിയിലായ ഒരു പ്രതി വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവന്നത്.
ഇതേത്തുടർന്ന് ജയിലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഇത്തരം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളെക്കുറിച്ചും ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിൽ ശൃംഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2016-ൽ നടന്ന നാഭ ജയിൽ ചാട്ടത്തിന്റെ മാതൃകയിലുള്ളതാണെന്ന് ഏജൻസികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവരും ആദ്യമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിയമസഹായം ലഭിക്കാത്തവരുമായ തടവുകാരെയാണ് തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഐഎസ്ഐ പിന്തുണയുള്ള ഭീകര ശൃംഖലകൾ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആയുധ-പണ കൈമാറ്റത്തിനായി നേരിട്ടുള്ള രീതികൾക്ക് പകരം വിജനമായ ഹൈവേകൾ, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആയുധങ്ങളും പണവും ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചശേഷം സിഗ്നൽ പോലുള്ള എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആപ്പുകൾ വഴി ഇവ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഡ്രോണുകൾ വഴിയോ രഹസ്യ കൊറിയറുകൾ വഴിയോ എത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലൂടെ വിദേശത്തുള്ള പ്രധാന സൂത്രധാരന്മാർ ആളുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതിലേക്കായാണ് ജയിൽ പുള്ളികളെ ഇവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്.