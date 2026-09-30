മസ്കറ്റ് : അപരിചിതമായി ഫോണിലൂടെ വ്യക്തിഗത പങ്ക് വെക്കുന്നതിനെതിരെ ഒമാൻ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സെപ്റ്റംബർ 28-നാണ് ഒമാൻ നാഷണൽ സെൻറർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ (NCSI) ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഒമാൻ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി സർവേകൾ നടത്തുകയോ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വിളിക്കുന്ന അപരിചിതർക്ക് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അറിയിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായ സർവേകളുടെ ഭാഗമായി വീടുകളുടെ സർവേകളോ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള വിവരശേഖരണമോ തങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. NC-യുടെ അഭിപ്രായ സർവേകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയോ വെബ്സൈയോ ആണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
പ്രതികരിക്കുന്നവരോട് വൺ-ടൈം പാസ്വേഡുകൾ (OTP) ആവശ്യപ്പെടാറില്ലെന്ന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡുകളോ മറ്റ് സുപ്രധാന വിവരങ്ങളോ ഇത്തരത്തിൽ ഫോണിലൂടെ അപരിചിതമായി പങ്ക് വെക്കരുതെന്ന് അതോറിറ്റി ചേർത്തു.
അംഗീകൃത കോൾ സെൻ്റർ നമ്പറായ 24219000 വഴിയാണ് ടെലിഫോൺ സർവേകൾ നടത്തുന്നതെന്ന് NCSI അറിയിച്ചു. അതോറിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കോളുകളോ സന്ദേശങ്ങളോ ലഭിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് NCSI ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.