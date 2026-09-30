നഗോയ: കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറിയിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ട്, ഫൈനലിൽ ചൈനയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറി ടീം മറ്റൊരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ കൂടി സ്വന്തമാക്കി. സാഹിൽ ജാദവ്, കുശാൽ ദലാൽ, തിരുമുരു ഗണേഷ് മണി രത്നം എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം ഫൈനലിൽ ചൈനീസ് ടീമിനെ 238-237 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ പത്താമത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറിയിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. പുരുഷ-വനിതാ-മിക്സഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറി ഇനങ്ങളിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യ, ഈ കായികയിനത്തിലെ പ്രബല ശക്തികളിലൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. നേരത്തെ നടന്ന വനിതാ കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറി ഫൈനലിൽ, പ്രീതിക പ്രദീപ്, ജ്യോതി സുരേഖ വെണ്ണം, ചിക്കിത തനിപ്പാർത്തി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ചൈനയെ 238-234 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഏഴാമത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
കൂടാതെ, മിക്സഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറി ഫൈനലിൽ സാഹിൽ ജാദവ്, ചിക്കിത തനിപ്പാർത്തി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സഖ്യം ദക്ഷിണ കൊറിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി; ആവേശകരമായ ഈ മത്സരം ഷൂട്ട്-ഓഫിലേക്കാണ് നീണ്ടത്.