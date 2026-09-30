ന്യൂദൽഹി : തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗൻ അടുത്തിടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ വീണ്ടും കശ്മീർ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചതിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. എർദോഗൻ പാകിസ്ഥാനുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ളയാളാണ്. കൂടാതെ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ നിരന്തരം പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ എർദോഗന് ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഒരു ബാഹ്യ കക്ഷിക്കും അധികാരപരിധിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു.
വാസ്തവത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 81-ാമത് പൊതുസഭയിൽ ലോക നേതാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് എർദോഗൻ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഒരു പുതിയ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്. കശ്മീർ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ എല്ലാ തർക്കങ്ങളും യുഎൻ ചാർട്ടറിന്റെയും പ്രസക്തമായ പ്രമേയങ്ങളുടെയും ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് എർദോഗൻ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം
കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് എർദോഗൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തള്ളിക്കളയുകയും അവ അനാവശ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആർക്കും അധികാരപരിധിയില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വാസ്തവത്തിൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാളിനോട്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ എർദോഗൻ നടത്തിയ സമീപകാല പ്രസംഗത്തെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചു.
“നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതുപോലെ, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക സമഗ്രതയും പരമാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്, കൂടാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ബാഹ്യ കക്ഷിക്കും അധികാരപരിധിയില്ല.” – രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു.
വിഷം തുപ്പി എർദോഗൻ
കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് എർദോഗൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ കശ്മീർ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തുർക്കി പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ്താവന പൂർണ്ണമായും അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുർക്കി പഠിക്കണമെന്നും അതിന്റെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.