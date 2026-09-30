കോഴഞ്ചേരി: കോഴഞ്ചേരി മാരാമണ് റിസോര്ട്ടില് നടന്ന കൊലപാതക വാര്ത്ത ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് നാട്ടുകാര് അറിഞ്ഞത്. റിസോര്ട്ടിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ദില്ഷയെ (20) ആണ് സുഹൃത്ത് ജിത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് മരിച്ച ദില്ഷ. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേമുക്കാലിന് ശേഷമാണ് സംഭവം നടന്നത്. ജിത്തു സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ദില്ഷയെ ഹോട്ടലിനു മുന്നിലേക്ക് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇരുവരും തമ്മില് വാക്ക് തര്ക്കമുണ്ടായതായി ദൃസാക്ഷികള് പറയുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ദിന്ഷക്ക് ജീവന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ദില്ഷയുടെ കരച്ചില് കേട്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് റിസോര്ട്ടിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാര് എത്തുകയായിരുന്നു. ഉടനെ ദിന്ഷയെ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
മരണകാരണം കഴുത്തിനേറ്റ മുറിവ് ഇന്ന് പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം
മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളേജില് പോലീസ് സര്ജന്റെ നേതൃത്വത്തില് പോസ്റ്റ് മോര്ട്ടം ചെയ്യ്തതിന് ശേഷം ബന്ധുക്കള്ക്ക് കൈമാറും. യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും റിസോര്ട്ട് ജീവനക്കാരുടെയും മോഴികള് പോലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുത്തിനേറ്റ മുറിവാണ് മരണകാരണം. പ്രധാന ഞരമ്പുകള് അടക്കം മുറിഞ്ഞുമാറി. യുവതിയെ ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുന്നത് വരെ രക്തം വാര്ന്നൊഴുകി.
സംസാരം,തര്ക്കം,കൊലപാതകം
കീഴൂകര സ്വദേശിയാണ് പിടിയിലായ ജിത്തു.പ്രതി യുവതിയെ കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചാണ് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയത്. പത്തു മിനിറ്റോളം പ ുറത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതി യുവതിയെ ആക്രമിച്ചത്. തന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു കൊണ്ട് പ്രതി യുവതിയുടെ കഴുത്തില് പലതവണ കുത്തുകയായിരുന്നു.കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കത്തി പ്രതി ഓണ്ലൈനായി വാങ്ങിയതാണെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. റിസോര്ട്ട് ജീവനക്കാര് പ്രതി ജിത്തുവിനെ പിടികൂടി ആല്മരത്തില് കെട്ടിയിടുകയായിരുന്നു. പോലീസ് എത്തിയ ശേഷം പ്രതിയെ കൈമാറുകയുമായിരുന്നു.
ജയപ്രകാശ് നായര്