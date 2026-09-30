ഗുവാഹത്തി : അസമിലെ ബാർപേട്ട ജില്ലയിൽ ദേശവിരുദ്ധ, ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ആറ് തീവ്രവാദികളെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനയായ ജമാഅത്ത്-ഉൽ-മുജാഹിദീൻ ബംഗ്ലാദേശ് (ജെഎംബി) യുടെ തീവ്ര വിഭാഗമായ ഇമാം മഹ്മൂദ്ദർ കാഫില (ഐഎംകെ) യുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് പ്രതികൾ.
അസം പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എൻഐഎ സംഘം, ഹൗളി ബാർപേട്ട റോഡ്, സോർബോഗ് പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തിരച്ചിലിനിടെ ബാർപേട്ട റോഡ് പ്രദേശത്തെ ആസാദ് നഗറിൽ നിന്നുള്ള മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, ഹൗളി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് യാക്കൂബ് അലി, റാകിബുൾ ഇസ്ലാം, സോർബോഗ് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സക്കീർ ഹുസൈൻ, സാംബർ അലി, ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള എന്നിവരെ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അതേ സമയം തന്നെ ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലീം ജനസംഖ്യയുള്ള ബാർപേട്ട ജില്ല അസമിലെ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇമ്മാം മഹ്മൂദ് കഫ എന്ന കൊടും തീവ്രവാദ സംഘടന
ജില്ലയിൽ നിന്ന് മുമ്പ് നിരവധി തീവ്ര ജിഹാദിസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് അറസ്റ്റിലായ ആറ് ജിഹാദിസ്റ്റുകളെയും 2026 മാർച്ചിൽ ഇമാം മഹ്മൂദ് കഫൈലയുമായി (ഇമ്മാം മഹ്മൂദ് കഫ) ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോടതി പിന്നീട് അവരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, സംസ്ഥാനത്ത് തങ്ങളുടെ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ ഐഎംകെയിൽ വീണ്ടും ചേർന്നതായി എൻഐഎയ്ക്ക് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചു.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ത്രിപുര, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജെഎംബി ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി തീവ്രവാദി ഇമാം മഹ്മൂദ് ഐഎംകെ സ്ഥാപിച്ചു. ഐഎംകെ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന പ്രതിയും ബാർപേട്ടയിലെ ജുമാ മസ്ജിദ് റോഡിലെ ഒരു വസ്ത്രശാലയുടെ ഉടമയുമായ മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാനെ 2026 മാർച്ചിൽ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എസ്ടിഎഫ്) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കുറ്റകരമായ രേഖകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ എസ്ടിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു.
അന്വേഷണത്തിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി റഹ്മാൻ മുസ്ലീം യുവാക്കളെ ജെഎംബിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായി എസ്ടിഎഫ് കണ്ടെത്തി. 2025 ഡിസംബറിൽ എസ്ടിഎഫ് അസമിൽ ഒരു ഐഎംകെ മൊഡ്യൂൾ തകർക്കുകയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 10 ജിഹാദികളെയും ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് ഒരു ജിഹാദിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.