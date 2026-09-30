ധാക്ക: താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഹുമയൂൺ കബീർ പോസിറ്റീവ് സൂചനകൾ നൽകി. ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വെല്ലുവിളികളുണ്ടെങ്കിലും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും പരസ്പര ചർച്ചയിലൂടെയും മാർഗങ്ങൾ അവയെ മറികടക്കുമെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച കബീർ പറഞ്ഞു. സമീപഭാവിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനവും പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ധാക്കയിൽ കബീർ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ദിനേശ് ത്രിവേദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“തീർച്ചയായും ചില വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും നമുക്ക് അവയെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു,” – താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ഹുമയൂൺ കബീർ സംസാരിച്ചു. താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സന്ദർശന സമയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കബീർ പറഞ്ഞു. പരസ്പര ബഹുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു അനുകൂല അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നവംബറിൽ താരിഖ് റഹ്മാൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹുമയൂൺ കബീറിന്റെ പ്രസ്താവന വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വിസമ്മതിച്ചു.
അതേസമയം, ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ധാക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ദിനേശ് ത്രിവേദി വിശേഷിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച്, അത് ഇരുവിഭാഗത്തിനും സൗകര്യപ്രദമായ ഉചിതമായ സമയത്ത് നടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.