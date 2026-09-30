പത്തനംതിട്ട: കോഴഞ്ചേരിയിലെ റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരി ദിൻഷയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി ജിത്തുവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പെൺകുട്ടി പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതാണ് കൊലപാതക കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിൽ ആയിരുന്നുവെന്ന് പ്രതി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴ ദിൻഷ മൻസിലിൽ ഷാജഹാന്റെയും ഷീജ ബീവിയുടെയും ഏക മകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിൻഷ. പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരിയിലെ മാരാമൺ ഇൻ റിസോർട്ടിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു യുവതി.
വളരെ അധികം അടുത്തതിന് പിന്നാലെ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് ദിൻഷ പിന്മാറിയതോടെ ചതിക്കപ്പെട്ടെന്ന തോന്നലാണ് കൊലപാതകത്തിന് നയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.തന്റെ കുറെയധികം പണവും നഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി ദിൻഷയ്ക്ക് മേൽ കടുത്ത സംശയമുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പ്രതി പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. പ്രണയനൈരാശ്യവും സംശയവുമാണ് ക്രൂരകൃത്യത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
കൊല്ലപ്പെട്ട ദിൻഷയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മരണകാരണത്തെക്കുറിച്ചും മുറിവുകളുടെ ആഴത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വ്യക്തത വരൂ.
ഏതാനും നാളുകളായി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തായി പെൺകുട്ടിയോട് കടുത്ത സംശയം തോന്നിത്തുടങ്ങിയെന്നും, തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ദിൻഷയെ വധിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രതി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.20-ഓടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം. വെറും 17 ദിവസം മുമ്പാണ് ദിൻഷ റിസോർട്ടിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. കോഴഞ്ചേരിയിലെ മറ്റൊരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ജിത്തുവുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലാകുന്നതും. ഇരുവരുടെയും പ്രണയബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ, ജിത്തു കഞ്ചാവ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതോടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ദിൻഷ തീരുമാനിച്ചു. ബന്ധം തുടരാൻ ജിത്തു നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും യുവതി വഴങ്ങിയില്ല. ഇതേച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ പലതവണ തർക്കങ്ങളുണ്ടായി. ദിൻഷയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയവും ജിത്തുവിനുണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു.
ദിൻഷ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും പിന്മാറിയതോടെ ജിത്തു യുവതിയോട് പക പുലർത്തിയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
കൊല പാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രതി ഓൺലൈനിലൂടെ മൂർച്ചയേറിയ കത്തി വാങ്ങിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.കൃത്യത്തിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പോലീസ് സംഘം വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. കോഴഞ്ചേരി കീഴുകര സ്വദേശിയായ പ്രതി ജിത്തുവിന്റെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തി.