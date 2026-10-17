കൊച്ചി: ജർമൻ ആഡംബര വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഓഡി ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ക്യു3 എസ്യുവി അവതരിപ്പിച്ചു. ഓൺലൈനായും ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴിയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകി വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യാം. 51.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ എക്സ്ഷോറൂം വില.
2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനും ക്വാട്രോ ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് സംവിധാനവുമാണ് പുതിയ ക്യു3യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, നൂതന ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാസുഖം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് പുതിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പനോരമിക് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, സോണോസ് പ്രീമിയം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് വാഹനത്തിന്റെ അകത്തളത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. മൈക്രോ-എൽഇഡി സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാട്രിക്സ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും പുതിയ ക്യു3യിലുണ്ട്. നാല് ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് സിഗ്നേച്ചറുകളും മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഡൈനാമിക് ലൈറ്റ് സീക്വൻസുകളും ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിലുള്ള നിർമാണശാലയിൽ പ്രാദേശികമായാണ് വാഹനം അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്. സേജ് ഗ്രീൻ, മിത്തോസ് ബ്ലാക്ക്, ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ്, നവാറ ബ്ലൂ, തംബോറ ഗ്രേ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ പുതിയ ക്യു3 ലഭ്യമാകും. ടാമറിൻഡ് ബ്രൗൺ, പെർഗമെന്റ് ബീജ് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ഇന്റീരിയർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.