ഭോപ്പാൽ : ബംഗ്ലാദേശിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും സമാനമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎസ്എ) പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ബാബ ബാഗേശ്വർ ധീരേന്ദ്ര കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രി അവരുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ലഭിക്കില്ലെന്ന് ബാബ ബാഗേശ്വർ പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശാണെന്നും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുൾഡോസറുകളുടെ അതേ വിധി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഇന്ത്യയിൽ മൗലികവാദമില്ല, മറിച്ച് ഭരണഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്”
ഇവിടെ മൗലികവാദമില്ലെന്ന് ബാബാ ബാഗേശ്വർ തുടർന്നു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയമവും ഭരണഘടനയുമുണ്ട്; ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അഞ്ഞൂറ് പേർ നമുക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു, ശ്രീരാമനെതിരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു, സന്യാസിമാർക്കെതിരെ പോലും പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
“മതം മാറ്റുന്നവർക്ക് സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കരുത്”
മതപരിവർത്തനവും സംവരണവും സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ബാബ ബാഗേശ്വർ, അതൊരു അത്ഭുതകരമായ തീരുമാനമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്ക് സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ തീരുമാനത്തെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മതപരിവർത്തനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന സംഘടനകളെയും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം വച്ചു, ചില സംഘടനകൾ ആന്തരികമായി മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അത്തരം സംഘടനകളെ കാൻസറിനോട് താരതമ്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹം, ഈ തീരുമാനം അവർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു.