ന്യൂദൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിലെ തീവ്രവാദത്തെയും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ ഭീഷണികളെയും ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ദൽഹിയും മോസ്കോയും ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. അതോടൊപ്പം താലിബാന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
അഫ്ഗാൻ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിയുമായി ചേർന്ന് തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തി
റഷ്യൻ വിദേശ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി സെർജി നരിഷ്കിൻ ഈ ആഴ്ച കാബൂൾ സന്ദർശിക്കുകയും അഫ്ഗാൻ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി മൗലവി അബ്ദുൾ ഹഖ് വാസിഖുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച
കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും വിശദാംശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ ഭീഷണികൾ, യുറേഷ്യയിൽ അതിന്റെ സാധ്യതയുള്ള ആഘാതം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാകുന്നത് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ സംയോജനം രണ്ട് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചർച്ച ചെയ്തതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
താലിബാൻ സർക്കാരിനെ ആദ്യമായി അംഗീകരിച്ചത് റഷ്യയാണ്
താലിബാൻ സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗികമായി പൂർണ്ണ നയതന്ത്ര അംഗീകാരം നൽകുകയും അവരുമായി ഔപചാരിക ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ഒരു പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യ രാജ്യമാണ് റഷ്യ.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ-പാകിസ്ഥാൻ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ച
അതേസമയം, റഷ്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ-പാകിസ്ഥാൻ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയെക്കുറിച്ചും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു.
ഇന്ത്യ ഭീകരതയുടെ ഇരയാണ്, പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രവൃത്തികൾ
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം, ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് തീവ്രവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, രാജ്യത്തുടനീളം ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും നടത്താൻ സഹായിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആരോപിച്ചുവരുന്നു.
പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂട പ്രവർത്തകരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി, പാകിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീരിലെയും (പിഒകെ) തീവ്രവാദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.