മോസ്കോ: ഉക്രെയ്ൻ സംഘർഷം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സന്നദ്ധതയെ റഷ്യ സ്വാഗതം ചെയ്തു. സമാധാനപരമായ ഒത്തുതീർപ്പിനായി ഇന്ത്യ റഷ്യയ്ക്കും ഉക്രെയ്നിനും പുതിയ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അയച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് മറുപടിയായി ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് ഇന്ത്യയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. റഷ്യയുമായുള്ള സാധ്യമായ വെടിനിർത്തലിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശം കീവ് സ്വീകരിച്ച നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സമഗ്രമാണെന്ന് ഉക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹ പറഞ്ഞതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പെസ്കോവിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നത്.
ഇന്ത്യയോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച് റഷ്യ
“ഉക്രെയ്നിലെ സാഹചര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക സംഭാവന നൽകാൻ ഇന്ത്യ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ സന്നദ്ധതയ്ക്കും അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാണ്”- പെസ്കോവ് പറഞ്ഞതായി റഷ്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ ടാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം, ഇന്ത്യ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത്, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉക്രെയ്നിന് നാല് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി ഉക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹ വെള്ളിയാഴ്ച കൈവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾക്ക് നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും സമഗ്രമായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്. ഊർജ്ജത്തിലും കരിങ്കടലിലും വെടിനിർത്തലിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ ഈ സംയോജനത്തിൽ മാത്രം.”- വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഉക്രെയ്ൻ
അതേസമയം യുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഊർജ്ജ, തുറമുഖ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളും കരിങ്കടലിലെ സാഹചര്യവും ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഉക്രെയ്ൻ വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ഉക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സിബിഹ പറഞ്ഞു. കരിങ്കടൽ ഉക്രെയ്നിന്റെ ജീവനാഡിയാണ്, തങ്ങളുടെ മൊത്തം വ്യാപാരത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അതിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, റഷ്യ കരിങ്കടലിൽ നാവിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഉക്രെയ്നിലേക്ക് പോകുന്ന കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉക്രെയ്നിന്റെ സമുദ്ര വ്യാപാരത്തെ ഫലത്തിൽ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ പ്രശംസിച്ച് പുടിൻ
സംഘർഷത്തിന് പരസ്പര പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വളരെ നല്ല ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച വാൽഡായ് ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ചാ ക്ലബ്ബിന്റെ വാർഷിക യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച പുടിൻ, യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, വ്യക്തിപരമായ തലത്തിലുൾപ്പെടെ വളരെ നല്ലതും സൗഹൃദപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലും, ഉക്രെയ്നിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് തനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മോദി ഓരോ മീറ്റിംഗിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അവയിൽ അതീവ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു.