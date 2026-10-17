‘കാലരാത്രി’ എന്ന നാമത്തെ സാധാരണയായി കാലത്തിന്റെ രാത്രി, കാലസ്വരൂപമായ രാത്രി, അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തെപ്പോലും വിഴുങ്ങുന്ന മഹാനിശ എന്നിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഇവിടെ ‘കാലം’ എന്നത് ഘടികാരത്തിലെ സമയമല്ല.
ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ പരിണാമങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അദൃശ്യശക്തിയാണ് കാലം. രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരിക്കൽ രൂപരഹിതമാകുന്നു. ഉദിക്കുന്നതെല്ലാം അസ്തമിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കുന്നതെല്ലാം പരിണമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാലരാത്രി നാശത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാത്രം കാണേണ്ട ദേവതയല്ല. രൂപത്തിന്റെ പിന്നിലെ അരൂപത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വാതിലാണ് കാലരാത്രി.
നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം ഒരുനാൾ നഷ്ടപ്പെടാം എന്ന സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നിടത്താണ് കാലരാത്രിയുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇരുട്ടിനെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയമാണ്.
അതേ ഇരുട്ടിലേക്ക് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് അജ്ഞാതം ആകുന്നു.
ആ അജ്ഞാതത്തിലേക്ക് ഭയമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആത്മീയ ധൈര്യമാണ് കാലരാത്രി.
കാലരാത്രിയുടെ ധ്യാനത്തിൽ കറുത്ത ശരീരവർണം, വിടർത്തിയ മുടി, ഉഗ്രമായ ഭാവം, ദീപ്തമായ കണ്ണുകൾ, ഭയാനകമായ രൂപപ്രഭാവം തുടങ്ങിയവ കാണാം. ഇവയെല്ലാം ദേവിയെ ‘ഭയപ്പെടുത്തുന്നവൾ’ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കാണാനുള്ള കാരണമല്ല. ശാക്തദർശനത്തിൽ ഉഗ്രത എന്നത് ദുഷ്ടതയല്ല. അത് അജ്ഞാനത്തോടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ്. അമ്മയുടെ കൈയിൽ കുഞ്ഞിനെ തഴുകുന്ന കരുണയുണ്ടെങ്കിൽ, അതേ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ഉഗ്രതയും ഉണ്ടാകും. കാലരാത്രിയുടെ ഉഗ്രത അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്, സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും അഗാധമായ രൂപം. കാലരാത്രിയുടെ കറുത്ത വർണം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കറുപ്പ് ഇവിടെ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രതീകം മാത്രമല്ല.
എല്ലാ വർണങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയെന്ന നിലയിലാണ് കറുപ്പിനെ കാണേണ്ടത്. പ്രകാശത്തിൽ രൂപങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാം; എന്നാൽ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഒടുവിൽ ലയിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടാണ്.
അതിനാൽ കാലരാത്രിയുടെ കറുപ്പ് പറയുന്നത്
“രൂപങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ഏകതയുണ്ട്”എന്ന സത്യത്തിലേക്കാണ്. ഇത് ശൂന്യതയല്ല, എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഉദിക്കുന്നതിനും ലയിക്കുന്നതിനും ശേഷിക്കുന്ന മഹാശക്തിയുടെ ഗർഭമാണ്.
ശാക്തചിന്തയിൽ കാലം ഒരു നാശശക്തി മാത്രമല്ല. അത് പരിണാമത്തിന്റെ നിയമമാണ്.
ശിശു യുവാവാകുന്നു. യുവാവ് വൃദ്ധനാകുന്നു. പുഷ്പം വിരിഞ്ഞ് വാടുന്നു. പകൽ രാത്രിയാകുന്നു. ഋതുക്കൾ മാറുന്നു.
മാറ്റത്തെ തടയാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പലപ്പോഴും ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം. കാലരാത്രി ആ മിഥ്യാഭ്രമത്തെ തകർക്കുന്നു. “ഒന്നും നിത്യമായി ഒരേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കില്ല” എന്ന സത്യത്തെ അനുഭവമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാലരാത്രിയുടെ ഉപാസനയെ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടങ്ങളെയും മാറ്റങ്ങളെയും ഒരു വിശാലമായ ദാർശനിക ബോധത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തർപരിശീലനമായും കാണാം. കാലരാത്രിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു നാമമാണ് ശുഭങ്കരി.
ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമുള്ള ദേവിയെ ‘മംഗളകരി’ എന്നു വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു വിരോധാഭാസം പോലെ തോന്നാം. പക്ഷേ അതിലാണ് കാലരാത്രിയുടെ ഗഹനമായ ദർശനം.
ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും മംഗളമല്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മെ തകർക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടം ആസക്തിയുടെ ബന്ധനം പൊട്ടിക്കുന്നു.
ചിലപ്പോൾ ഒരു പരാജയം വ്യാജമായ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
ചിലപ്പോൾ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് കാലരാത്രി നശിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ദോഷമല്ല. നശിക്കേണ്ടതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദേവി ശുഭങ്കരിയാകുന്നു.
ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഉള്ളിൽ മറ്റാർക്കും കാണാനാകാത്ത ചില മുറികളുണ്ട്. അവിടെ ഭയങ്ങളുണ്ട്…അവിടെ പഴയ മുറിവുകളുണ്ട്…
അവിടെ കുറ്റബോധങ്ങളുണ്ട്…അവിടെ പറയാൻ കഴിയാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്…
അവിടെ സ്വന്തം ദൗർബല്യങ്ങളെ സമ്മതിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു അഹങ്കാരവുമുണ്ട്…
പകൽവെളിച്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ തന്നെ ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ആത്മീയസാധനയിൽ ഒരിക്കൽ ആ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ള മനുഷ്യനെ കാണേണ്ടിവരും. ആ ആത്മാഭിമുഖ്യത്തിന്റെ രാത്രിയാണ് കാലരാത്രി. ഇവിടെ ദേവി പുറത്തെ അസുരനെ കൊല്ലുന്നില്ല. മറിച്ച്, മനുഷ്യൻ സ്വയം നിർമ്മിച്ച വ്യാജസ്വരൂപങ്ങളുടെ മുഖംമൂടി അഴിച്ചുമാറ്റുന്നു. താന്ത്രികദർശനത്തിൽ രാത്രി എന്നത് വെറും പ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവമല്ല. ബാഹ്യലോകത്തിലെ ചലനങ്ങൾ മന്ദമാകുമ്പോൾ അന്തർമുഖതയ്ക്ക് സാധ്യത വർധിക്കുന്നു. പുറത്തെ രൂപങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ സ്പന്ദനങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു.
ഇതിന്റെ ഗഹനമായ പ്രതീകമാണ് കാലരാത്രി.
പുറത്തെ വെളിച്ചം കുറയുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ ദർശനം ആരംഭിക്കുന്നു. സാധകനെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അരൂപത്തിലേക്കും, ആശ്രയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മബോധത്തിലേക്കും, ഭയത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷിത്വത്തിലേക്കും തിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ‘ഇരുട്ട്’ ഒരു തടസ്സമല്ല. അത് അന്തർമുഖതയുടെ വാതിലാണ്. കാലം, രാത്രി, ഭയത്തിന്റെ അതിർത്തി, അജ്ഞാനനിവൃത്തി, അന്തർപരിവർത്തനം എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക ദേവതാസങ്കൽപമാണ് കാലരാത്രി.
കാലരാത്രിയെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലം ഭയാനകമായ അനുഭവങ്ങൾ നേടുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് ഭയത്തിന്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുക.നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവമല്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കൽപ്പനയാണ്. നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, പരാജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, അപമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇവയെല്ലാം മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന രൂപങ്ങളാണ്. കാലരാത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം ആ രൂപങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ധൈര്യം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഭയം ഇല്ലാതാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഭയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നു. അതാണ് അതിലും വലിയ ആത്മീയവിജയം. കാലരാത്രിയുടെ സാധനയിൽ സാധകൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത സ്വരൂപത്തെ പോലും ആത്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതായി വരും.“ഞാൻ ശക്തനാണ്.”.. “ഞാൻ ധാർമ്മികനാണ്.”.. “ഞാൻ സാധകനാണ്.”.. എന്നിങ്ങനെ ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ പോലും മനുഷ്യൻ പുതിയ അഹങ്കാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം.
അവിടെ കാലരാത്രി ചോദിക്കുന്നു,
“നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരുകളും മാറ്റിയാൽ നീ ആരാണ്?”
കാലരാത്രിയുടെ രൂപത്തെ ആദ്യമായി കാണുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് ദേവി ഭയാനകയായിരിക്കും. പക്ഷേ ആത്മീയദൃഷ്ടി വളരുമ്പോൾ അതേ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥം തെളിയും.അവൾ ഭയത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവല്ല. ഭയത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. ദേവി നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇരുട്ട് വരില്ല എന്നല്ല. ഇരുട്ട് വന്നാലും അതിനുള്ളിൽ വഴിതെറ്റാതെ നിൽക്കാനുള്ള അന്തർദൃഷ്ടിയാണ്. കാലം എല്ലാം മാറ്റും.
രൂപങ്ങൾ എല്ലാം മാറും.
ചിലത് നമ്മിൽ നിന്ന് അകലും.
ചിലത് അവസാനിക്കും.
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പഴയ നമ്മിൽ നിന്ന് വിടപറയേണ്ടിവരും.
ആ നിമിഷത്തിൽ, ഭയത്തിന്റെ ഇരുട്ടിനപ്പുറം ഒരു മഹാശക്തി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദേവിയാണ് കാലരാത്രി.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേവിയുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു വിചിത്രമായ ശാന്തി ജനിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നവൾ അല്ല. ഇരുട്ടിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ കാണിച്ചുതരുന്നവൾ…നശ്വരതയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നവൾ…അഹങ്കാരത്തിന്റെ മുഖംമൂടി അഴിച്ചുമാറ്റുന്നവൾ…
ഭയത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവൾ…അതിനപ്പുറം, അടുത്ത പ്രഭാതത്തിനായി ആത്മാവിനെ ഒരുക്കുന്ന
ശുഭങ്കരി – കാലരാത്രി.