കേരളത്തില് അത്രയധികം കേട്ടുകേള്വിയില്ലാത്ത സുഖചികിത്സാ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്പാ. ജനങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സമ്മര്ദ്ദം കൂടിയത് മുതലെടുത്ത് സ്പാകളുടെ എണ്ണവും പെരുകി. എന്നാല്, ഇതില് ലൈസന്സുള്ളത് ഏത്, ഇല്ലാത്തത് ഏത് എന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ അല്പം സുഖം തേടി സ്പായിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുതരം ചികിത്സയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന അന്വേഷണവും ലൈസന്സ് അനുവദിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല. ആയുര്വേദിക് സ്പാ, ഡേ സ്പാ, റിസോര്ട്ട്-ഹോട്ടല് സ്പാ, മെഡിക്കല് സ്പാ, ഡെസ്റ്റിനേഷന് സ്പാ, ബ്യൂട്ടിപാര്ലര് സ്പാ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളുടെ പവര് കണ്ട് സ്പാ തേടിപ്പോയി ചൂഷണത്തിനിരയാകുന്നവരും നിരവധിയാണ്. നാണക്കേടോര്ത്ത് പലരും ഇക്കാര്യങ്ങള് പുറത്തുപറയാറില്ലെന്ന് മാത്രം.
സ്പാകളുടെ മറവില് ലൈംഗിക ചൂഷണം, ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം, വേശ്യാവൃത്തി തുടങ്ങിയവ നടക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളും ശക്തമാണ്. കൊച്ചി കളമശേരിയില് സ്പായില് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവം ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിരല്ചൂണ്ടുന്നത്. കൊച്ചി നഗരത്തിലെ സ്പാകളില് വലിയൊരു വിഭാഗം നഗരസഭയുടെ ലൈസന്സ് വ്യവസ്ഥകളും പ്രവര്ത്തന മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്പാകളുടെ മറവില് ലൈംഗിക ചൂഷണമോ?
പേരിന് മാത്രം സ്പാകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങള് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സ്ത്രീകളെ എത്തിച്ചുനല്കുന്ന ശൃംഖലകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂറുകള് നീളുന്ന സേവനങ്ങള്ക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ഈടാക്കുന്നതായും 24 മണിക്കൂര് പുറത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. ചില കേന്ദ്രങ്ങളില് ഉപഭോക്താക്കള് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കള് എത്തിച്ചുനല്കുന്ന സംവിധാനവും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും ഗൗരവകരമായ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള കെണികള്
വാട്സ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള് വഴി ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാണ് വിവരം. ഒരിക്കല് ഇത്തരം സംഘങ്ങളുടെ വലയിലകപ്പെടുന്നവരെ വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുകയും, ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും അയച്ച് തുടര് ഇടപാടുകളിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്.
സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും ഭര്ത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും കോളജ് വിദ്യാര്ഥിനികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ചില സംഘങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപവും ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കണം. സാമ്പത്തിക പ്രലോഭനങ്ങള്, ഭീഷണികള്, സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവയിലൂടെ വ്യക്തികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം.
ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുടെ സ്വാധീനമോ?
ചില സ്പാ നടത്തിപ്പുകാര്ക്ക് മുന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകര്, ഉദ്യോഗസ്ഥര്, പ്രാദേശിക ഗുണ്ടാസംഘങ്ങള് എന്നിവരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ ബന്ധങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊലീസ് വകുപ്പിലെയും നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗത്തിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കണം. എന്നാല്, വ്യക്തികള്ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങള് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ.
കളമശ്ശേരി സംഭവം നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
സ്പാകളുടെ മറവില് നടക്കുന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് കളമശ്ശേരിയിലെ കൂട്ടബലാത്സംഗ സംഭവം വീണ്ടും ചര്ച്ചയാകുന്നത്. പ്രസ്തുത സംഭവത്തിനും ഇത്തരം സ്പാ ശൃംഖലകള്ക്കും തമ്മില് ബന്ധമുണ്ടോയെന്നത് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.
സ്പാകളില് ജോലിചെയ്തിരുന്ന മുന് ജീവനക്കാരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല് പ്രകാരം, ചില സ്ത്രീകള്ക്ക് ഇത്തരം ഇടപാടുകളിലൂടെ വലിയ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വസ്തുതയും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
‘ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്’ പോലെയുള്ള ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്കും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്കുമെതിരെയുള്ള പൊലീസ് നടപടികള് ഫലപ്രദമാകണമെങ്കില്, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുള്ള സ്പാകളിലെ പരിശോധനയും ശക്തമാക്കണം.
പരിശോധനകളും നിയമനടപടികളും ശക്തമാക്കണം
ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് സ്പാ, മസാജ് സെന്ററുകളുടെ വ്യാപനം വര്ധിച്ചുവെന്നതിന് തെളിവാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ പരസ്യങ്ങളും ഫോണ് നമ്പറുകളും. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിനിടെ എറണാകുളം ജില്ലയില് ജോലി സമയത്ത് സ്പാകളില് നിന്ന് നിരവധി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിജിലന്സ് പിടികൂടിയ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കര്ശന പരിശോധന: സ്പാ, മസാജ് സെന്ററുകളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിയമലംഘനങ്ങളുണ്ടോ, ആവശ്യമായ ലൈസന്സുകളുണ്ടോ, പ്രവര്ത്തന മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള് കര്ശന പരിശോധന നടത്തണം.
അനുമതിയില്ലാത്ത പരസ്യങ്ങള്ക്കെതിരെ നടപടി: പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് അനുമതിയില്ലാതെ പതിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങള്ക്കെതിരെയും കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം.
ഏകോപിത പരിശോധന: നിയമാനുസൃതമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ അനാവശ്യമായി സംശയത്തിന്റെ നിഴലില് നിര്ത്താതെ, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പോലീസ്, വിജിലന്സ്, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത പരിശോധനകള് അനിവാര്യമാണ്.
സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ: സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ചൂഷണത്തിനിരയാകുന്നവര്ക്ക് ഭയമോ അപമാനഭീതിയോ കൂടാതെ പരാതിപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.
രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളവരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയര്ന്നാല്, തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം നടത്തുകയും കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ കര്ശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണം.