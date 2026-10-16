മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം)
പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് കാര്യക്ഷമതയും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനവും വഴി മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരം നേടാൻ സാധിക്കും. തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി പുതിയ പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും. സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനം വളർച്ച തരും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
പഠനരംഗത്തും സർഗ്ഗാത്മക പ്രൊജക്റ്റുകളിലും ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കും. മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിച്ച് ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അനാവശ്യ നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. റിസ്ക് കൂടിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കും.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഗൃഹാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സമയം വിനിയോഗിക്കും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു കരാറുകളിൽ കൃത്യമായ ലീഗൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഭാവിയിലെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)
കാര്യനിർവ്വഹണശേഷി വർദ്ധിക്കും. ടീം വർക്കുകളിലും പ്രാദേശിക പങ്കാളിത്തങ്ങളിലും വിജയം ഉറപ്പാക്കാം. ആശയവിനിമയത്തിലും സമയപരിപാലനത്തിലും വ്യക്തതയും പക്വതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് മികവ് തരും.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
ധനകാര്യ കാര്യക്ഷമതയും ബാങ്ക് ബാലൻസും വർദ്ധിക്കും. കുടിശ്ശിക തുകകളും കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഫണ്ടുകളും തിരികെ ലഭിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ച് കൃത്യമായ ധനകാര്യ പ്ലാനിംഗ് നടത്തുന്നത് ഭദ്രത നൽകും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
വ്യക്തിഗത കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും ഊർജ്ജസ്വലതയും കാണിക്കും. പ്രതികൂലമായ അഭിപ്രായങ്ങളോട് جذبപ്പെടാതെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ദൃഢത പുലർത്തുന്നത് സ്ഥാപനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
സാമൂഹികവും ജീവകാരുണ്യപരവുമായ മേഖലകളിൽ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വരും. വാണിജ്യ സഹകരണ കരാറുകളിൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കി നിയമപരമായ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ നൽകുക.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
സ്ഥാപനപരമായ പ്രൊജക്റ്റുകൾ വിജയകരമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വഴിയും ബിസിനസ്സ് സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയും പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ രൂപപ്പെടും. കൃത്യമായ കണക്കെഴുത്തും ആസൂത്രണവും വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാകും.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
കരിയറിലെ സുപ്രധാനമായ വളർച്ചയും ഉന്നത അംഗീകാരങ്ങളും കൈവരിക്കും. മേലധികാരികളുടെ തികഞ്ഞ പിന്തുണയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാകും. ലീഡർഷിപ്പ് റോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ പ്രൊഫഷണൽ സത്പേര് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
മുതിർന്ന വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഡ്വൈസറി പിന്തുണ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തുണയാകും. ദൂരദേശ യാത്രകളിലും നിയമപരമായ സുപ്രധാന പേപ്പറുകളിലും തന്ത്രപ്രധാന പക്വതയും ശ്രദ്ധയും വേണം. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആശ്വാസം നൽകും.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
തന്ത്രപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിലും അതിവിദഗ്ദ്ധമായ അപഗ്രഥനം അനിവാര്യമാണ്. അനാവശ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് സത്പേര് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ആരോഗ്യം കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കുക.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)
പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, കൊമേഴ്സ്യൽ ഡീലുകൾ എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന ലാഭക്ഷമത രേഖപ്പെടുത്തും. പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങളിൽ നിയമപരമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പാലിക്കുന്നത് ദീർഘകാല ബിസിനസ്സ് ലാഭം ഉറപ്പാക്കും. ദാമ്പത്യ ഐക്യം മെച്ചപ്പെടും.
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AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
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