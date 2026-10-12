കൊച്ചി: കൊച്ചി നഗരത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും അനധികൃത സ്പാകളുടെയും പെൺവാണിഭ സംഘങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം വ്യാപകമാകുന്നതായി ആരോപണം. സ്പാകളുടെ മറവിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണം, ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം, സ്ത്രീകളെ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചുനൽകുന്ന ഇടപാടുകൾ എന്നിവ നടക്കുന്നതായുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, സാസംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി വിവിധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും വിവിധ തലങ്ങളിൽ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിയവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ വൻ മാഫിയാക്കൂട്ടമായതിനാൽ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാനോ പേരു വെളിപ്പെടുത്താനോ പരാതിക്കാർ തയാറല്ല.
നഗരത്തിലെ സ്പാകളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം നഗരസഭയുടെ ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകളും പ്രവർത്തന മാർഗനിർദേശങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം. കൊച്ചിയിലെ സ്പാകളിൽ 75 ശതമാനത്തോളം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന അവകാശവാദവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
സ്പാകളുടെ മറവിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണമോ?
പേരിന് മാത്രം സ്പാകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സ്ത്രീകളെ എത്തിച്ചുനൽകുന്ന ശൃംഖലകളുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ആരോപണം. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ഈടാക്കുന്നതായും 24 മണിക്കൂർ പുറത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ലക്ഷങ്ങൾ വരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്.
ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചുനൽകുന്ന സംവിധാനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും അന്വേഷണവിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നു
വാട്സ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. ഒരിക്കൽ ഇത്തരം സംഘങ്ങളുടെ വലയിലകപ്പെടുന്നവരെ വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുകയും ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും അയച്ച് തുടർ ഇടപാടുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും കോളേജ് വിദ്യാർഥിനികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ചില സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രലോഭനങ്ങൾ, ഭീഷണികൾ, സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ വ്യക്തികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം.
ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന ആരോപണം
ചില സ്പാ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രാദേശിക ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നത് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
പൊലീസ് വകുപ്പിലെയും നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യവിഭാഗത്തിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ, വ്യക്തികൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ.
കളമശ്ശേരി സംഭവം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു
സ്പാകളുടെ മറവിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, കളമശ്ശേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടബലാത്സംഗ സംഭവവും ഇത്തരം ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു. പ്രസ്തുത സംഭവത്തിനും സ്പാ ശൃംഖലകൾക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോയെന്നത് അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.
സ്പാകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുൻ ജീവനക്കാരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉദ്ധരിച്ച്, ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം ഇടപാടുകളിലൂടെ വലിയ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
‘ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ’ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കണം
ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയെയും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പൊലീസ് നടപടികൾ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുള്ള സ്പാകളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം, മനുഷ്യക്കടത്ത്, നിർബന്ധിത ലൈംഗിക ചൂഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ഗൗരവത്തോടെ അന്വേഷിക്കണം. അതോടൊപ്പം, നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ അനാവശ്യമായി സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്താതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളവരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നാൽ, തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും കുറ്റം തെളിയുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണം.
സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ചൂഷണത്തിനിരയാകുന്നവർക്ക് ഭയമോ അപമാനഭീതിയോ കൂടാതെ പരാതിപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. കൊച്ചിയിലെ സ്പാകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണ്.
എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്പാകളുടെ വ്യാപനം; പരിശോധനകളും നിയമനടപടികളും ശക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പാ, മസാജ് സെന്ററുകളുടെ വ്യാപനം വർധിക്കുന്നതും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവയുടെ പരസ്യങ്ങളും ഫോൺ നമ്പറുകളും വ്യാപകമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും ചർച്ചയാകുന്നു. നഗരപ്രദേശങ്ങൾ മുതൽ പ്രധാന റോഡുകളിലെയും ജംഗ്ഷനുകളിലെയും പോസ്റ്റുകളിലും പരസ്യബോർഡുകളിലും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കാണുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ജോലി സമയത്ത് സ്പാകളിൽ നിന്ന് നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിജിലൻസ് പിടികൂടിയ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് .
സ്പാ, മസാജ് സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയമലംഘനങ്ങളുണ്ടോ, ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകളും അനുമതികളും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ കർശനമായ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നു.
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അനുമതിയില്ലാതെ പരസ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെയും നടപടി ആവശ്യമാണ്. നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും പോലീസ്, വിജിലൻസ്, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഏകോപിത പരിശോധനകൾ അനിവാര്യമാണ്.
സ്പാ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയാനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.