തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 19 തിങ്കളാഴ്ച പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസം അവധി ലഭിക്കും.
ഒക്ടോബർ 18 ഞായറാഴ്ച വാരാന്ത്യ അവധിയും 19 തിങ്കളാഴ്ച നവരാത്രി അവധിയും 20 ചൊവ്വാഴ്ച മഹാനവമിയും 21 ബുധനാഴ്ച വിജയദശമിയുമാണ് വരുന്നത്. സർക്കാർ, അർധസർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള അവധിയുടെ വ്യാപ്തി ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടർ പ്രകാരം മഹാനവമി, വിജയദശമി ദിവസങ്ങളിൽ അവധിയുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച കൂടി അവധി ലഭിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് കാത്തിരുന്നത്.
ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 21 വരെയാണ് നവരാത്രി ആചരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ പൂജവയ്പ്പ് നടക്കുക. വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും അന്ന് പുസ്തകങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങളും തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളും പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കും.
ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥിയിലാണ് ദുർഗാഷ്ടമി വരുന്നത്. നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിലെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമാണിത്. ഒൻപത് രാത്രികളിലുമായി ദുർഗാദേവിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെ ഭക്തജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എട്ടാം ദിനമായ ദുർഗാഷ്ടമിക്ക് കേരളത്തിൽ സവിശേഷമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ദേവിയുടെ എട്ടാമത്തെ രൂപമായ ശ്രീ മഹാഗൗരിയെയാണ് ഈ ദിവസം പ്രധാനമായും ആരാധിക്കുന്നത്. ശുദ്ധിയെയും ശാന്തതയെയും ഐശ്വര്യത്തെയുമാണ് ഈ ദേവീഭാവം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.