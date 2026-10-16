സന: യമനിലെ ഏദനിലെ അൽ-മാഷിഖ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹൂത്തികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു . ആക്രമണത്തിൽ ഏദനിലെ എല്ലാ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കും പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലെന്നും സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സർക്കാർ അംഗങ്ങൾ നഗരം വിട്ടുപോകില്ലെന്നും യുവജനകാര്യ മന്ത്രി നയീഫ് സാലിഹ് അൽ-ബക്രി പറഞ്ഞതായി അൽ അറബിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹൂത്തി പ്രസ്ഥാനവും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൂത്തി സേനയുടെ ആക്രമണം. സൗദി ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലും ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ആക്രമണം നടത്തിയതായി യെമൻ ഗ്രൂപ്പ് അവകാശപ്പെട്ടു.
സൗദി അരാംകോ സൗകര്യങ്ങൾ ഹൂത്തികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു
ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സൗദി അരാംകോ സൗകര്യങ്ങളും റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഹൂത്തി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സാരി ബുധനാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു.
യെമനെതിരെയുള്ള സൗദി ആക്രമണം എന്ന് സംഘം വിശേഷിപ്പിച്ചതിനുള്ള പ്രതികരണമായാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതെന്ന് എക്സിലെ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ സാരി പറഞ്ഞു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അരാംകോ സൗകര്യങ്ങൾ, റാസ് തനുര റിഫൈനറി, കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് വക്താവ് അവകാശപ്പെട്ടു.
സൗദി രഹസ്യാന്വേഷണ വിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതായി ഹൂത്തികൾ
സൗദി രഹസ്യാന്വേഷണ വിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതായി ഹൂത്തികൾ പ്രത്യേകം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, ഊർജ്ജ വിതരണം, സമുദ്ര വ്യാപാര മാർഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്കടൽ, അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പാതയായ ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2014-ൽ ഹൂത്തികൾ സന പിടിച്ചടക്കി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കിയതോടെ യെമൻ സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. 2015-ൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി.