ന്യൂദൽഹി: 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ പ്രത്യേക സംഗ്രഹ പരിഷ്കരണത്തിന് (എസ്എസ്ആർ) ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനുള്ള യോഗ്യതാ തീയതി 2027 ജനുവരി 1 ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുക, പുതിയ യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുക, അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുക. ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം, കരട് വോട്ടർ പട്ടിക നവംബർ 12 ന് പുറത്തിറക്കും, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 2027 ജനുവരി 4 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
എസ്എസ്ആർ ഉം എസ്ഐആർ ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ?
2025 ജനുവരിക്ക് ശേഷമുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക സംഗ്രഹ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ (എസ്എസ്ആർ) ആദ്യ റൗണ്ടാണിത്. മുമ്പത്തെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 2025 ജനുവരി 6 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 21 പ്രകാരം നിലവിലുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർക്ക് (സിഇഒമാർ) അയച്ച കത്തിൽ കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ആദ്യം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എസ്എസ്ആർ. പുതിയ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് എസ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്, അതേസമയം നിലവിലുള്ള പട്ടിക അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതാണ് എസ്എസ്ആർ. വർഷം തോറും എസ്എസ്ആർ നടത്തുന്നു. മുൻ റൗണ്ടിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ 2024 ഓഗസ്റ്റ് 7 ന് പുറത്തിറങ്ങി, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 2025 ജനുവരി 6 നും 10 നും ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ഈ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും പരിഷ്കരണം നടത്തും
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, അസം, ബീഹാർ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്, മധ്യപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, പുതുച്ചേരി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എസ്എസ്ആർ പ്രക്രിയ നടക്കും. വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായ വോട്ടർമാർ, യുവാക്കൾ, ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്തവർ എന്നിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബർ 29 ന് കമ്മീഷൻ പ്രത്യേക ഡ്രൈവ് നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഉത്തരവ്.
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക നവംബർ 12 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള പൂർണ്ണമായ ഷെഡ്യൂൾ കമ്മീഷൻ അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച്, പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ യുക്തിസഹമാക്കുന്നതിനും അവയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നവംബർ 2 നകം പൂർത്തിയാകും. തുടർന്ന്, കരട് വോട്ടർ പട്ടിക നവംബർ 12 ന് പുറത്തിറക്കും. കരട് തയ്യാറാക്കിയതിനുശേഷം, വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും നവംബർ 12 മുതൽ ഡിസംബർ 11 വരെ സമർപ്പിക്കാം. ഡിസംബർ 28 നകം ഇവ പരിഹരിക്കും. ഇതിനുശേഷം, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 2027 ജനുവരി 4 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.