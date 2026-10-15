ന്യൂദൽഹി: മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനും ഇന്ത്യയെ തകർക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ആരോപിച്ചു. കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ വീഡിയോ പങ്കിട്ടു. ഇപ്പോൾ പോരാട്ടം ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ശക്തികളും ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദേശസ്നേഹികളായ ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മിലാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതി.
കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്
കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗം 2011-ൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, “എന്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലാക്കണം, സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണം, സായുധ സേനാ പ്രത്യേക അധികാര നിയമം (AFSPA) നിർത്തലാക്കണം എന്നാണ്. അവിടത്തെ ജനങ്ങളെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിനുശേഷവും അവർ നമ്മോടൊപ്പമില്ലെങ്കിൽ, അവിടത്തെ ആളുകൾ വേർപിരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ജനഹിത പരിശോധന നടത്തി അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.”- ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു.
അധികാരമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു
വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അവിടെ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. ” അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭരണമാറ്റം വേണം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഭരണമാറ്റം വേണം. അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് തുറന്നു പറയുന്നു, ഇത് ഭരണമാറ്റത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ്. അതെ! ഞങ്ങൾ ഭരണമാറ്റം വരുത്തും.” – ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു.