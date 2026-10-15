ദില്ലി: 11 വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംപി അംഗോംച ബിമോൽ അക്കോയിജമിനെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല (ജെഎൻയു) പുറത്താക്കിയിട്ടും കണ്ടഭാവം നടിക്കാതെ രാഹുല് ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും. ബിജെപിയ്ക്കെതിരെ ഒരു ബലാത്സംഗക്കേസ് കിട്ടിയാല് ചാടിവീഴുന്ന രാഹുല് ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കഗാന്ധിയും ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുപോലുമില്ല.
“സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നിരന്തരം പിന്തുണ നൽകുന്നത് അതീവ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ നിലവിലുള്ള എംപിയായ ബിമോൽ അക്കോയിജം 11 വനിതാ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നൽകിയ പരാതികൾ സത്യമാണെന്നും വസ്തുതകളാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ജെഎൻയുവിന്റെ ആഭ്യന്തര സമിതി കണ്ടെത്തി. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, 2026 ഒക്ടോബർ 9-ന് ബിമോൽ അക്കോയിജമിനെ ജെഎൻയുവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. എന്നിട്ടും, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ഖാർഗെ ജി, സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തികച്ചും നിശബ്ധതയാണ് കാണുന്നത്”- ബിജെപി എംപി ബൻസുരി സ്വരാജ് പ്രതികരിച്ചു.
” മഹിളാ മോർച്ച ദേശീയ അധ്യക്ഷയും സഹപ്രവർത്തകയുമായ എംപി രൂപകുമാരി ചൗധരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയെ കണ്ടു… രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി. ഇന്നലെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ (NCW) അധ്യക്ഷ വിജയ രഹാത്കറെ കണ്ടിരുന്നു; ഇന്ന് ഓം ബിർളയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നിവേദനവും സമർപ്പിച്ചു. വളരെ ഫലപ്രദമായ ചർച്ചയാണ് നടന്നത്…”-ബൻസുരി സ്വരാജ് എംപി പറയുന്നു.