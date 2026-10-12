റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ടെർമിനൽ സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ ആഘാതം കാണിക്കുന്ന ഹൂത്തി മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന്റെ നിമിഷം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയൽരാജ്യമായ യെമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂത്തി വിമതരർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 300 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു, നിരവധി പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇറാൻ യുദ്ധം വ്യാപകമാകുന്നതിനിടയിൽ ഗൾഫിലെ വ്യോമയാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണിയിലേക്ക് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ, വിമാനത്താവള പ്രദേശത്ത് ആക്രമണം നടന്ന നിമിഷം കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടെർമിനലുകൾ 3 ഉം 4 ഉം ആണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 10-ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 309 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി സൗദി അറേബ്യയുടെ ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അറിയിച്ചു, ഇതിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്. നാല് സൗദി പൗരന്മാരും രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരും അമേരിക്ക, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, സിറിയ, പലസ്തീൻ, സുഡാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ പൗരനും ഇരകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി നിരവധി ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
https://twitter.com/i/status/2109474171298214322
ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന ടെർമിനലുകൾ 3 ഉം 4 ഉം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവള സമുച്ചയത്തിലാണ് മിസൈൽ പതിച്ചതെന്ന് ഒരു പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ വിമാനത്താവള സൗകര്യങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായി, നാശത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അധികൃതർ വിലയിരുത്തി. സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന ആക്രമണത്തെ പൂർണ്ണമായ യുദ്ധക്കുറ്റകൃത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
വിമാനത്താവള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു, വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനത്താവള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയതിനുശേഷവും സൗകര്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷവുമാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കനത്ത പോലീസ് സാന്നിധ്യം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ അടച്ചുവെന്നും വിമാനങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വഷളായതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനക്കമ്പനികൾ റിയാദിലേക്കും മറ്റ് സൗദി വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ, ഫ്ലൈദുബായ്, ലുഫ്താൻസ ഗ്രൂപ്പ്, പാകിസ്ഥാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് എന്നിവ തടസ്സങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച വിമാനക്കമ്പനികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് വിമാനത്താവളം ഒഴിവാക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സൗദി വ്യോമാതിർത്തിയിൽ വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഹൂത്തികൾ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു, ഇത് അവരുടെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വേദിയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലുടനീളം പോരാട്ടം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിൽ സിവിലിയൻ വ്യോമയാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പുതിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണം.