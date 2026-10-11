സന : കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ മുന്നണികളിലായി നടത്തിയ 1,900-ലധികം ആക്രമണങ്ങളിൽ 1,150-ലധികം ഹൂത്തി തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യെമൻ സർക്കാർ സേന അവകാശപ്പെട്ടു. ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തുടർച്ചയായി ശക്തമാവുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ സർക്കാർ സൈനിക വക്താവ് മാജിദ് അൽ-നുജൈലി ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത്.
ഹൂത്തി ആയുധ ഡിപ്പോകൾ, സൈനിക ക്യാമ്പുകൾ, കോട്ടകൾ, പീരങ്കി പോസ്റ്റുകൾ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിതരണ റൂട്ടുകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യെമന്റെ കിഴക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹൂത്തി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധി ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തകർന്നു. അൽ-നുജൈലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ 180-ലധികം സൈനിക, ലോജിസ്റ്റിക് വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ സാരമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തു. ഹൂത്തി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുൻനിരയിൽ യുദ്ധം തുടരാനും കൂടുതൽ സൈനികരെ അയയ്ക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ സേന തുടർച്ചയായി കരയിൽ മുന്നേറുന്നുണ്ടെന്നും നിരവധി പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും വക്താവ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും,
ഈ അവകാശവാദത്തോട് ഹൂത്തി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഹൂത്തി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യെമൻ സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ യെമനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ബാബ് അൽ-മന്ദേബ് കടലിടുക്കിന് ചുറ്റുമാണ് ഏറ്റവും തീവ്രമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിരവധി ഹൂത്തി തീവ്രവാദികളെ സൈന്യം വകവരുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സൗദി അറേബ്യ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നു
അതേസമയം യെമൻ സർക്കാർ സേനയെ പിന്തുണച്ച് സൗദി അറേബ്യ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമീപകാല ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കുള്ളിൽ ഹൂത്തി ഭീകരർ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സൗദി ആക്രമണം വർധിപ്പിച്ചത്.
2014 അവസാനം മുതൽ യെമൻ സംഘർഷത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഹൂത്തി വിമതർ തലസ്ഥാനമായ സനായും രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തിന്റെ വലിയ പ്രദേശങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തു. 2015 ൽ നിലവിൽ തെക്കൻ തുറമുഖ നഗരമായ ഏദനിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യെമൻ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം ഇടപെടുകയായിരുന്നു.