ഇസ്ലാമാബാദ്: ബംഗ്ലാദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു വലിയ അട്ടിമറിയുടെയും ആഴത്തിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ അദൃശ്യ ശക്തികളുടെയും പ്രതിധ്വനികൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചയുടൻ, 2007 ലെ കുപ്രസിദ്ധമായ മൈനസ് ടു ഫോർമുല പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രഹസ്യ ഗൂഢാലോചന അധികാര ഇടനാഴികൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ധാക്ക കന്റോൺമെന്റിലെ ഒരു രഹസ്യ മിനി-ദർബാർ മീറ്റിംഗ് മുതൽ ലണ്ടനിലെയും വാഷിംഗ്ടണിലെയും നയതന്ത്ര മീറ്റിംഗുകൾ വരെ നിരവധി യോഗങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.
നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രസിഡന്റും സൈനിക മേധാവിയും ഇടക്കാല സർക്കാരിന്റെ മുൻ ഉപദേഷ്ടാവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് പെട്ടെന്ന് സജീവമായി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ മറികടന്ന് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ദേശീയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന കളി ബംഗ്ലാദേശിൽ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കോലാഹലം?
ഒക്ടോബർ 11-ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്, ബ്രിഗേഡിയർ (റിട്ട.) ഷഖാവത് ഹൊസൈൻ, സായുധ സേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡർ കൂടിയായ പ്രസിഡന്റ് മിർസ ഫഖ്രുൽ ഇസ്ലാം ആലംഗീറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സർക്കാരിനും സൈന്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തുന്നതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിശ്വസനീയമായ വൃത്തങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും യോഗത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും (ബിഎൻപി) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് നേരിടുന്ന അവാമി ലീഗിനും ഇടയിൽ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കാനും പ്രസിഡന്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് , ഡീപ് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും മൈനസ് ടു ഫോർമുല പിന്തുടരുന്നതിലും പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ദേശീയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിലും സജീവമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയോടുള്ള തന്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കുകയും തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമായും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഗൂഢാലോചനയുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് യൂനുസ്
ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പിറ്റേന്ന്, ഒക്ടോബർ 12 ന്, ഇടക്കാല സർക്കാരിന്റെ മുൻ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് ഖത്തർ എയർവേയ്സ് വിമാനത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കായി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ലാമിയ മോർഷെഡും സബ്ബിർ അഹമ്മദും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 22 ന് ഖത്തർ എയർവേയ്സ് വിമാനമായ QR642 ൽ അവർ മടങ്ങും. സെപ്റ്റംബർ 27 ന് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് യൂനുസ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങി.