ന്യൂദൽഹി: സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
ഒക്ടോബർ 10 ന് റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിച്ചതായി സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിന് എംബസി അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.
ശനിയാഴ്ചയാണ് റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 11 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 300 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത്. അതേ സമയം തന്നെ പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായും ആശുപത്രികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവസ്ഥ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ നാല് സൗദി പൗരന്മാരും എട്ട് വിദേശികളും ഉൾപ്പെട്ടതായി സൗദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്, അവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ഹൂത്തി വിമതരും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു
റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിനെതിരായ ആക്രമണം യെമനിലെ ഹൂത്തി വിമതരും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കി. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സൗദി അറേബ്യ യെമനിലെ ഹൂത്തി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പുതിയ വ്യോമ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും നടത്തി. സംഭവം മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ദുരിതബാധിതരായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.