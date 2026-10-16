റിയാദ്: ഇസ്ലാമിന്റെ പുണ്യസ്ഥലമായ മദീനയിലേക്ക് വ്യാഴാഴ്ച തൊടുത്ത മിസൈൽ തടഞ്ഞതായി സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന അവകാശപ്പെട്ടു. മക്കയെയോ മദീനയെയോ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്ന ഹൂത്തികളുടെ സമീപകാല വാഗ്ദാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണിതെന്ന് സഖ്യസേന പറഞ്ഞു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, ആക്രമണത്തിന് തങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്ന് ഹൂത്തികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം മക്കയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂത്തി വിമതർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
സൗദി സഖ്യസേന മിസൈൽ വെടിവെച്ചിട്ടു
യെമനിലെ ഹൂത്തി വിമതരുമായി പോരാടുന്ന സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക സഖ്യം മദീന പ്രദേശത്ത് ഒരു ക്രൂയിസ് മിസൈൽ വിജയകരമായി തകർത്തതായി ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പുണ്യനഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് മദീന, ഹൂത്തികൾ അതിനെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കില്ലെന്ന് മുമ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. മദീന പ്രദേശത്ത് ഒരു ക്രൂയിസ് മിസൈൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് സഖ്യസേന വക്താവ് തുർക്കി അൽ-മാൽക്കി ട്വിറ്ററിൽ എഴുതി.
ആക്രമണം നിഷേധിച്ചു ഹൂത്തികൾ
പുണ്യനഗരത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു മിസൈൽ തടഞ്ഞതായി സൗദി അറേബ്യ പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, മദീന പ്രദേശത്ത് തങ്ങൾ ഒരു ആക്രമണവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് യെമന്റെ ഹൂത്തികൾ പറഞ്ഞു. “ഇന്ന് സൗദി പ്രദേശത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു ആക്രമണവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് യെമൻ സായുധ സേന സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മദീനയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന സൗദി അവകാശവാദങ്ങൾ അപലപനീയവും തീർത്തും തെറ്റുമാണ്,”- ഹൂത്തി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സാരി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ എഴുതി.
സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണം ഹൂത്തികൾ ശക്തമാക്കുന്നു
2026 ഒക്ടോബറിൽ, ഹൂത്തികൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ കിംഗ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. സമീപ ദിവസങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ ആക്രമണം 2026 ഒക്ടോബർ 10 ന് ആയിരുന്നു, ഇതിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 309 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 11 ന് ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും മരിച്ചു, ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 13 ആയി.
റിയാദിൽ ഹൂത്തികൾ ആക്രമണം നടത്തി വൻ നാശനഷ്ടം
24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വിമാനത്താവളം വീണ്ടും ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം നടത്തി, ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 11 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന്, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹൂത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായ മക്കയും മദീനയും ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല.