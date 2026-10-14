ന്യൂദൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് അഭിജിത് ദിപ്കെ ഒക്ടോബർ 16 ന് രാജ്യവ്യാപകമായി തിരംഗ മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ഒരാൾ സിജെപി സ്ഥാപകനോട് എന്തിനാണ് രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് രൂക്ഷമായി ചോദിക്കുന്ന ദിപ്കെയുടെ ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദിപ്കെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ സമയത്ത് ചിലർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു. അഭിജിത് ദിപ്കെയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഒരാൾ എതിർത്തു, “നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് രാജ്യം നശിപ്പിക്കുന്നത്?” – ഒരാൾ ചോദിച്ചു.
ദേശീയ മാധ്യമം പങ്കിട്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ, അഭിജീത് ദീപക് തങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു കവചം നിർമ്മിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു.
അതേ സമയം തന്നെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ ദേശീയ പതാകയുമായി ഒത്തുകൂടാൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ബുധനാഴ്ച ദേശസ്നേഹികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, എന്നാൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ സൗരവ് ദാസിനെയും അശുതോഷ് റാങ്കയെയും ത്രിവർണ്ണ പതാക വീശിയതിന് ജയിലിലടച്ചതായി ആരോപിച്ചു.