ന്യൂദൽഹി: ചൊവ്വാഴ്ച ബിംസ്റ്റെക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാരുടെ ആദ്യ യോഗത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഭീകരതയോട് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത നയമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക സംയോജനം, സാമ്പത്തിക സഹകരണം, കൂട്ടായ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു അനിവാര്യ വേദിയായി ബിംസ്റ്റെക് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന്, വസുധൈവ കുടുംബകം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ലോകം ഒരു കുടുംബം എന്നതിന്റെ ആത്മാവോടെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സമാധാനം, സഹവർത്തിത്വം, മനുഷ്യക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, ഇന്നും ഈ തത്വങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിംസ്റ്റെക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാരുടെ മുന്നിൽ ഷാ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ?
ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടി-സെക്ടറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോ-ഓപ്പറേഷനിൽ (ബിംസ്റ്റെക്) ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യ, മ്യാൻമർ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തെയും ആക്രമിക്കുകയോ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ ബിംസ്റ്റെക് രാജ്യങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരത്തെയും പ്രദേശിക സമഗ്രതയെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ ബിംസ്റ്റെക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാദേശിക സംഘടന മാത്രമല്ല, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും ഒരു മാതൃകയാണ്. ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഹകരണത്തെ നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ഏജൻസികളുടെ കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രായോഗിക ക്രമീകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബിംസ്റ്റെക് സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂടിനു കീഴിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെ ഇന്ത്യ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരത, അതിർത്തി കടന്നുള്ള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് തുടങ്ങിയ പരസ്പരബന്ധിതമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിലും പ്രസക്തമായ ബിംസ്റ്റെക് കരാറുകൾ പൂർണ്ണമായും ഫലപ്രദമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.
ഭീകരതയോടുള്ള സീറോ ടോളറൻസ് നയം
ഈ വെല്ലുവിളികളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിന്, ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ, സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷണ ഏജൻസികൾ, അതിർത്തി മാനേജ്മെന്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള തത്സമയ സഹകരണവും ഏകോപനവും അനിവാര്യമാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഭീകരതയോട് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നയമാണ് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ അംഗരാജ്യത്തിന്റെയും സുരക്ഷ മറ്റ് അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു എന്ന വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. തീവ്രവാദ ശൃംഖലകൾക്ക് അഭയം തേടാനോ, ആളുകളെ നിയമിക്കാനോ, പരിശീലിപ്പിക്കാനോ, ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനോ, മേഖലയിലെ ഏത് ഭാഗത്തും അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനോ ഉള്ള അവസരമോ ഇടമോ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പാക്കണം. ദേശീയ നിയമങ്ങൾക്കും ബാധകമായ ഉടമ്പടികൾക്കും അനുസൃതമായി, പരസ്പര നിയമ സഹായത്തിന്റെയും കൈമാറലിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ നാം പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.