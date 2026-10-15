ന്യൂഡൽഹി : ബംഗ്ലാദേശിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും സമാനമായ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നേഹ ബോറയ്ക്കെതിരെ ധീരേന്ദ്ര കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രി . ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ധീരേന്ദ്ര കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.
“ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശും, ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുമാണ് . ഇന്ത്യയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് കലാപം പോലുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുൾഡോസറുകൾ കൊണ്ടുള്ള വിധി നേരിടേണ്ടിവരും . ഇന്ത്യയിൽ മൗലികവാദമില്ല, മറിച്ച് ഭരണഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയമവും ഭരണഘടനയുമുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അഞ്ഞൂറ് പേർ നമുക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു, ശ്രീരാമനെതിരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു, സന്യാസിമാർക്കെതിരെ പോലും പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണിത്.“ എന്നും ധീരേന്ദ്ര കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.