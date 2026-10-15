ന്യൂഡൽഹി : ഹിന്ദു വിശ്വാസം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന നിർമ്മാതാവാണ് ഏക്താ കപൂർ . ഇപ്പോഴിതാ സിനിമാ, സീരിയൽ രംഗത്തുള്ളവർ ഹിന്ദു പാരമ്പര്യങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അകൽച്ചയെ പറ്റി തുറന്ന് പറയുന്ന ഏക്താ കപൂറിന്റെ വാക്കുകളാണ് വൈറലാകുന്നത്.
പാശ്ചാത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളോട് തുറന്ന സമീപനം പുലർത്തുന്ന താരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഹിന്ദു പാരമ്പര്യങ്ങളോട് അത്ര തുറന്ന സമീപനം പുലർത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അവർ ചോദിച്ചു.രൺവീർ അലഹബാദിയയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഏക്താ കപൂർ. സിനിമയിലെ ‘ഹിന്ദുഫോബിയ’യെക്കുറിച്ചും ഏക്താ കപൂർ സംസാരിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ നാടോടിക്കഥകൾ, സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴെല്ലാം ആളുകൾ വിമർശനാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് പതിവ്. സത്യത്തിൽ ബോളിവുഡിൽ ‘ഹിന്ദുഫോബിയ’ ഉണ്ട്. ആനിമേഷനുകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, പക്ഷേ നാടോടി, പുരാണ കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു.
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുൻപന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടും ആളുകൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനോടും ഞാൻ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ സിന്ദൂരവും ചരടും ധരിച്ചതിന് പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ധരിച്ച് നമ്മുടെ മതം പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിലർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ്.
ഒരിക്കൽ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ക്ലബ്ബിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചത് ‘നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ?’ എന്നാണ് ‘അതെ, അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര അത്ഭുതം എന്ന് ഞാൻ മറുപടിയും നൽകി “ എന്നും ഏക്താ കപൂർ പറഞ്ഞു.