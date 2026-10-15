ന്യൂദല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുരപ്പുറ സോളാര് വൈദ്യുതി പദ്ധതി 60 ലക്ഷം വീടുകളില് സ്ഥാപിച്ചു. 2024 ഫെബ്രുവരി 13-ന് 75,021 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ, ഇതുവരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല് 50,99,781 റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിലൂടെ 17,855.3 മെഗാവാട്ട് (MW) ശേഷിയുള്ള വികേന്ദ്രീകൃത സൗരോർജ്ജം ഗ്രിഡിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധിച്ചു.
ഒരു കോടി വീടുകളിൽ റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 60 ശതമാനവും കൈവരിക്കാൻ ‘പിഎം സൂര്യ ഘർ: മുഫ്ത് ബിജിലി യോജന’യ്ക്ക് സാധിച്ചു.
50 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പദ്ധതി എത്തിയതിന് വെറും രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ പുതിയ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത്, പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ വേഗത ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ 118 ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത് വെറും ആറ് ദിവസമായി കുറഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ സംയോജനവും, വീടുകളിൽ റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ലളിതമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് പദ്ധതിയുടെ വേഗത്തിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് സഹായിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോളാർ എനർജി, നാഷണൽ പവർ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സ്കിൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഗ്രീൻ ജോബ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഇതിനകം 2.5 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പ്രത്യേക ‘സോളാർ പിവി ടെക്നീഷ്യൻമാരെ’ (Solar PV Technicians) വാർത്തെടുത്തു. കൂടാതെ, 37,000-ത്തിലധികം പ്രാദേശിക ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ വെണ്ടർ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ്.
നിർമ്മാണം, വിതരണ ശൃംഖല, സ്ഥാപിക്കൽ, പരിപാലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായി ഏകദേശം 17 ലക്ഷം നേരിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം. ‘പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം’ (PFMS) വഴി, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഇതുവരെ 33,642 കോടി രൂപ സബ്സിഡിയായി കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരിട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, സൗരോർജ്ജ സംവിധാനം പ്രവർത്തനസജ്ജമായി (commissioning) 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സബ്സിഡി തുക വിതരണം ചെയ്യും.
സ്ഥാപിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനായി, 10 കിലോവാട്ട് (kW) വരെയുള്ള റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക സാധ്യതാ പരിശോധന (technical-feasibility check) ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ‘പുതിയ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം’ (Ministry of New and Renewable Energy) ഉത്തരവിറക്കി. കൂടാതെ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 80-ലധികം വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികളെ (DISCOMs) ഈ പദ്ധതിയുടെ ദേശീയ പോർട്ടലുമായി (National Portal) ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
‘ജൻ സമർത്ത്’ (Jan Samarth) പോർട്ടൽ വഴി, ഈടില്ലാത്ത വായ്പകൾ (collateral-free loans) നേടാൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. ഏകദേശം 5.75 ശതമാനം എന്ന കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ വായ്പകൾ 10 വർഷം വരെ കാലാവധിയിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ ധനസഹായ സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി ബില്ലുകളിൽ ഈ പദ്ധതി നേരിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന 20.7 ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി ബിൽ പൂജ്യമായി മാറിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘നെറ്റ്-മീറ്ററിംഗ്’ (net-metering) സംവിധാനത്തിലൂടെ, റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അധിക വൈദ്യുതി പ്രാദേശിക ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകാനും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
ഒരു കോടി വീടുകളിൽ റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ പദ്ധതി, വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനപ്പുറം വിപുലമായ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ (ecosystem) സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സോളാർ ഉപകരണ നിർമ്മാണം, പ്രാദേശിക വിതരണക്കാർ, വിദഗ്ധരായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, സ്ഥാപിക്കൽ-പരിപാലന സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
60 ലക്ഷം വീടുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ‘ഒരു കോടി വീടുകൾ’ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം വികേന്ദ്രീകൃത സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണിത്.