ന്യൂദല്ഹി: ദല്ഹിയില് ഒക്ടോബര് 10ന് സിജെപി നടത്തിയ ദല്ഹി മാര്ച്ചില് ആളുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച സോഷ്യല്മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ദല്ഹി പൊലീസ്. ഇതില് അധികവും പാകിസ്ഥാനില് നിന്നുള്ള സോഷ്യല് മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളാണ്. അതിർത്തിക്കപ്പുറം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ വികാരം വളർത്തുന്നതിൽ സജീവമായ പങ്കുവഹിച്ച നിരവധി പാകിസ്ഥാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 10-ന്, പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആളുകൾ മരിച്ചെന്നാരോപിച്ച് നിരവധി പാകിസ്ഥാനിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് നടിച്ച് ഈ പാകിസ്ഥാന് കാര് വ്യാജ വീഡിയോകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ദല്ഹിയില് നടന്ന സിജെപി, കോണ്ഗ്രസ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ദൽഹി പോലീസ് ഏകദേശം 500 സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ പോലീസിന്റെ IFSO (ഇന്റലിജന്സ് ഫ്യൂഷന് ആന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്പറേഷന്സ് വിഭാഗം നാലിലധികം കേസുകൾ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരത്തുകയോ അശാന്തി സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഏകദേശം 500 സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച ദൽഹി പോലീസ് നീക്കം ചെയ്തു.
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതുമായ (synthetically generated) സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അഡീഷണൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ സഞ്ജയ് ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരീക്ഷിക്കുകയും, അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരത്തുകയോ ക്രമസമാധാനം തകർക്കുകയോ ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. “വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴോ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴോ തെറ്റായതോ വ്യാജമായതോ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതോ ആയ പോസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, അവ ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചവ, തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ അഭ്യൂഹങ്ങളോ അടങ്ങിയവ, അശ്ലീല ഉള്ളടക്കമുള്ളവ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രമസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നവ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു,” ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു.
ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ച ശേഷം തെറ്റായതോ വ്യാജമായതോ അഭ്യൂഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതോ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതോ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ സമീപകാല പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“ഉചിതമായ നടപടി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും. പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പാക്കും,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “സമീപകാല പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു എണ്ണം പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം, അത് തെറ്റായതോ വ്യാജമായതോ അഭ്യൂഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതോ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതോ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതോ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്,” ഭാട്ടിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, രാജ്യത്ത് തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയും അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ‘ഇന്റലിജൻസ് ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്പറേഷൻസ്’ (IFSO) വിഭാഗം നാലിലധികം എഫ്ഐആറുകൾ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പോലീസിന്റെ ഈ നടപടി; തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന മാർച്ചിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ദൽഹി പോലീസ് ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി കേസുകൾ (എഫ്ഐആറുകൾ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ദൽഹി പോലീസ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ‘ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത’ (BNSS) പ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനാജ്ഞകൾ (സെക്ഷൻ 163) ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചുള്ള കേസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, BNSS-ലെ സെക്ഷൻ 163 ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് കാനോട്ട് പ്ലേസ്, തിലക് മാർഗ്, ബരാഖംബ, മന്ദിർ മാർഗ് എന്നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.