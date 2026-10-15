മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രാഥമിക ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് (ഐപിഒ) മുന്നോടിയായി, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ വളർച്ചാ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. മുംബൈയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആകാശ് അംബാനിയാണ് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളായി മൊബിലിറ്റി, ഹോം, എന്റർപ്രൈസ്–അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് എന്നിവയെ അവതരിപ്പിച്ചത്. സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാർഗങ്ങൾ, ശക്തമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കരുത്തിൽ 2030-31 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം 1.4 ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷ.
“ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഉപഭോക്താവാണ്,” എന്ന് ആകാശ് അംബാനി പറഞ്ഞു. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഓരോ വീടിനും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും മെച്ചപ്പെട്ടതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ജിയോയുടെ മുൻഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഏകദേശം 53.3 കോടി കണക്റ്റിവിറ്റി ഉപഭോക്താക്കളുള്ള ജിയോ, ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഡാറ്റാ ട്രാഫിക്കിന്റെ 60 ശതമാനത്തിലധികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
മൊബിലിറ്റി: 34 കോടി പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യത
അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 4ജി, 5ജി സേവനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതിനും പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നേടുന്നതിനുമായി ഏകദേശം 34 കോടി ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിപണിസാധ്യതയാണ് മൊബിലിറ്റി മേഖലയിൽ ജിയോ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 10 കോടി പേർ ആദ്യമായി മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും. നിലവിൽ 2ജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകദേശം 24 കോടി ഉപഭോക്താക്കൾ 4ജിയിലേക്കും 5ജിയിലേക്കും മാറാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സജീവ മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ അറ്റ വർധനയിൽ ജിയോയുടെ വളർച്ച, രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഓപ്പറേറ്ററുടേതിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടിയായിരുന്നുവെന്നും ആകാശ് അംബാനി പറഞ്ഞു.
ഹോം ബ്രോഡ്ബാൻഡ്: 10 കോടി വീടുകളിലേക്ക്
വരും വർഷങ്ങളിൽ വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ചാലകശക്തിയായി ഹോം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മേഖലയെയാണ് ജിയോ കണക്കാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഏകദേശം 2.86 കോടി ഫിക്സഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഉപഭോക്താക്കളുള്ള കമ്പനി, ഈ അടിത്തറ 10 കോടി വീടുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രാജ്യത്ത് പുതുതായി ചേർത്ത ഫിക്സഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനുകളിൽ ഏകദേശം 67.5 ശതമാനവും ജിയോയുടേതായിരുന്നു. ഫൈബർ കണക്റ്റിവിറ്റിക്കൊപ്പം വയർലെസ് സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ 19,000 പിൻകോഡുകളിലേക്ക് സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആകാശ് അംബാനി വ്യക്തമാക്കി.
എന്റർപ്രൈസ്–അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്: ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ
എന്റർപ്രൈസ് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസുമാണ് ജിയോയുടെ മൂന്നാമത്തെ വളർച്ചാ എൻജിൻ. ഇന്ത്യയിലെ എന്റർപ്രൈസ് ഡിജിറ്റൽ സേവന വിപണിയുടെ വലുപ്പം ഏകദേശം 5.1 ലക്ഷം കോടി രൂപ അഥവാ 56.8 ബില്യൺ ഡോളറാണെന്നാണ് ജിയോയുടെ വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യത്തെ ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ ഏകദേശം 65 ശതമാനവും ജിയോ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആകാശ് അംബാനി പറഞ്ഞു.
ജിയോ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച സമഗ്ര സാങ്കേതികവിദ്യാ സംവിധാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദേശ വിപണികളിൽ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കാനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽപ്പനയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, ആഗോള ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് മാനേജ്ഡ് സർവീസ് പങ്കാളിയായി സേവനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിൽനിന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായി മാറാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ആഗോള വിപണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യാ കയറ്റുമതി ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ജിയോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഇഷ അംബാനി, ജിയോയുടെ തുടക്കത്തെയും റിലയൻസിന്റെ ബിസിനസ് സമീപനത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ദീർഘകാല കാഴ്ചപ്പാട്, വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനം, മികച്ച നിർവഹണശേഷി, സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം എന്നിവയിലാണ് കമ്പനിയുടെ വിശ്വാസമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
റിലയൻസ് സ്ഥാപകൻ ധീരുഭായ് അംബാനിയെയും 1977-ലെ റിലയൻസിന്റെ ഐപിഒയെയും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്രസമ്മേളനത്തിന് ഉദയ് കൊട്ടക് തുടക്കമിട്ടത്.