ന്യൂഡൽഹി : പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പിന്തുണച്ച് ബോളിവുഡ് നടൻ അനുപം ഖേർ . ജനാധിപത്യത്തിൽ, സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാനും, പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഓരോ പൗരനും അവകാശമുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷയും അക്രമവും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അനുപം ഖേർ പറഞ്ഞു.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും, വോട്ട് മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട്, തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ അനുപം ഖേർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വിമർശനങ്ങളെ ഭയന്ന് മൗനം പാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘ ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെയും സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം . ചിലർക്ക് ഒരു പ്രതിഷേധത്തെ പരസ്യമായി പിന്തുണക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളവർക്കും അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ജനപ്രിയനായി തുടരുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുക എന്നതാണ് . പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനോ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല. എന്നാൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല.
പ്രതിഷേധം ഒരു ജനാധിപത്യ അവകാശമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ മറവിൽ ഒരാളുടെ അന്തസ്സിനെ അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല . എളിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ, മുമ്പ് ചായ വിൽപ്പനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ ഒന്നും ഒരാൾക്ക് അപമാനമല്ല. വനം വകുപ്പിൽ ക്ലാർക്കായിരുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ മകനായതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും, പരാതിപ്പെടുന്നവർ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കണം . കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് മോദിയുടെ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് . പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പൗരന്മാരുടെ വികാരങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണം . തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം . വെറുതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അവകാശവാദമല്ല. നിലവിലെ സർക്കാരിനെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പൊതുജനപിന്തുണ നേടാൻ ശ്രമിക്കണം.
രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചിലർ തന്നെ “അന്ധനായ ഭക്തൻ” അല്ലെങ്കിൽ “ദല്ലാൾ” എന്ന് വിളിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടയില്ല “ എന്നും അനുപം ഖേർ പറഞ്ഞു.