ന്യൂദൽഹി: വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് ജെഎൻയുവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് എംപിയും പ്രൊഫസറുമായ അംഗോംച ബിമോൾ അകോയിജാമിനെതിരെ മുൻ രാജ്യസഭ എംപി പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു.
ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണത്തിൽ ജെഎൻയുവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ അംഗോംച ബിമോൾ അകോയിജാമുമായുള്ള അഭിമുഖം ഒരു വാർത്താ ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിൽ ശിവസേന (യുബിടി) നേതാവും മുൻ രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു . ഇന്നർ മണിപ്പൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംപിയാണ് ജെഎൻയു പ്രൊഫസർ. ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ജെഎൻയുവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജെഎൻയു എംപിയുമായുള്ള വിപുലവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖം ഒരു വാർത്താ ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. ഇത് ഒരു കുറ്റാരോപിതന് തന്റെ കേസ് കാഴ്ചക്കാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു വേദിയായി ചാനൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്ന് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ഒരു എക്സ്-പോസ്റ്റിൽ എഴുതി.
മുൻപ് കോൺഗ്രസിൽ പല നേതാക്കളും തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയതായി അവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ലഖ്നൗവിൽ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അജയ് റായ്, ആരാധന മിശ്ര, പ്രമോദ് തിവാരി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ഒരു വനിതാ അംഗത്തെ റായ് അനുയായികൾ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ അവർ പങ്കുവെച്ചു. ഈ സംഭവം തനിക്ക് 2018 സെപ്റ്റംബറിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുരയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ വക്താവായിരിക്കെ പുരുഷ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി പരാമർശിച്ചത്. മുമ്പ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത പ്രവർത്തകരെ വീണ്ടും നിയമിച്ചതിൽ അവർ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു. 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേനയിൽ ചേരാൻ ഇത് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഈ സംഭവം മുഴുവൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ.
അതേ സമയം തന്നെ ആരോപണവിധേയനായ കോൺഗ്രസ് എംപിക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി ഇതിനകം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയിലെ 15 വനിതാ എംപിമാർ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന് ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ചു.