ലഖ്നൗ: നിങ്ങളുടെ രാജകുമാരനെ ചക്രവർത്തിയാക്കാൻ എത്ര പാർട്ടികളെ ഒന്നിപ്പിച്ചാലും, കഴിഞ്ഞ 47 വർഷമായി കോണ്ഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉത്തര്പ്രദേശില് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്മൃതി ഇറാനി. സമാജ് വാദിപാര്ട്ടിയിലെ എം.എൽ.എമാരായ രാകേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ്, അഭയ് സിംഗ്, വിനോദ് ചതുർവേദി എന്നിവര് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് അമേഠിയില് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില് രാഹുല്ഗാന്ധിയ്ക്കും കോണ്ഗ്രസിനും എതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയായിരുന്നു സ്മൃതി ഇറാനി.
പരാജയത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു. 1989 മുതൽ ഉത്തര്പ്രദേശില് നടന്ന ഒമ്പത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസ് തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടു. പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ (ECI) കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഇറാനി ആരോപിച്ചു.
“ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ശക്തിക്ക് ഇവിടുള്ളവരെല്ലാം സാക്ഷികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അമേഠിയിലെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്: നിങ്ങളുടെ ‘രാജകുമാരനെ’ ചക്രവർത്തിയാക്കാൻ എത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഒന്നിപ്പിച്ചാലും, 1989 മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒമ്പത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് സത്യം.
“വർഗീയവും വിഭജനപരവുമായ നെഗറ്റീവ് നിലപാടുകൾ” സ്വീകരിച്ചതിനും “പിഡിഎ” (PDA) വിരുദ്ധ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണച്ചതിനും 2025 ജൂണിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി (SP) അഭയ് സിംഗ്, രാകേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ്, മനോജ് കുമാർ പാണ്ഡെ എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ മൂന്ന് എംഎല്എമാരും ബുധനാഴ്ച ബിജെപിയില് ചേര്ന്നത്. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി ക്രോസ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച പാണ്ഡെ പിന്നീട് ബിജെപിയിൽ ചേരുകയും 2026 മെയ് 10-ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിൽ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
രാകേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ് 2012, 2017, 2022 വർഷങ്ങളിൽ ഗൗരിഗഞ്ച് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു; അവസാന തവണ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ 6,963 വോട്ടുകൾക്കാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2024-ലെ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതോടെ എസ്പിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ രൂക്ഷമായി. 2025 ജൂണിൽ എസ്പി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടിയിലും ചേരാതെ സ്വതന്ത്ര അംഗമായി തുടർന്നു. 2012-ലും 2022-ലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭയ് സിംഗ്, 2022-ൽ ഇന്ദ്ര പ്രതാപ് എന്ന ‘ഖബ്ബു തിവാരി’യുടെ ഭാര്യയായ ആരതി തിവാരിയെ 13,079 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. 2007-ലും 2022-ലും കൽപി മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ച വിനോദ് ചതുർവേദി, നിഷാദ് പാർട്ടിയിലെ ഛോട്ടെ സിംഗിനെ 2,816 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
2027-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി.യും എസ്.പി.യും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന്, ഈ സംഭവം കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.